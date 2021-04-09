تطبيق "إكولايزر" لهواتف "أندرويد"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 9 أبريل 2021 - 01:17
يوفر تطبيق Waveletميزة تحسين صوت سماعات الرأس المتوافقة مع الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد. ويوفر التطبيق المجاني تحسينات صوتية لأكثر من 2700 طراز لسماعات الرأس.
ويمكن ضبط التطبيق يدويا وحفظ هذه التعديلات كإعدادات شخصية، مع إمكانية تصحيح التوازن بين القنوات اليمنى واليسرى.
وهناك أيضا ما يسمى بوظيفة “المحدد”، والتي من شأنها حماية السمع من خلال اقتطاع ذروة شدة الصوت.
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