تطبيق "إكولايزر" لهواتف "أندرويد"

تطبيق "إكولايزر" لهواتف "أندرويد"
صورة: د.ب.أ
الجمعة 9 أبريل 2021 - 01:17

يوفر تطبيق Waveletميزة تحسين صوت سماعات الرأس المتوافقة مع الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد. ويوفر التطبيق المجاني تحسينات صوتية لأكثر من 2700 طراز لسماعات الرأس.

ويمكن ضبط التطبيق يدويا وحفظ هذه التعديلات كإعدادات شخصية، مع إمكانية تصحيح التوازن بين القنوات اليمنى واليسرى.

وهناك أيضا ما يسمى بوظيفة “المحدد”، والتي من شأنها حماية السمع من خلال اقتطاع ذروة شدة الصوت.

الهواتف الذكية تطبيق Wavelet سماعات الرأس نظام أندرويد

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آية تتحدى التوحد
الخميس 8 أبريل 2021 - 17:43 11

آية تتحدى التوحد

صوت وصورة
احتجاج ضد نزع الملكية
الخميس 8 أبريل 2021 - 16:33 7

احتجاج ضد نزع الملكية

صوت وصورة
إتلاف كمية من المخدرات
الخميس 8 أبريل 2021 - 14:30 4

إتلاف كمية من المخدرات

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11 2

بلبل يكشف سر النجاح

صوت وصورة
سكان “تسخت” وفك العزلة
الخميس 8 أبريل 2021 - 11:59 12

سكان “تسخت” وفك العزلة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز