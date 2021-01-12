تطبيق "تلغرام" يصل عتبة 500 مليون مستخدم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 21:27
أعلن تطبيق “تلغرام” للتراسل الفوري، الثلاثاء، عن وصوله إلى عتبة 500 مليون مستخدم نشيط حول العالم.
وأضاف التطبيق أن حوالي 25 مليون مستخدم جديد، انضموا فقط خلال 72 ساعة الأخيرة إلى التطبيق، من مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن “تلغرام” هو تطبيق للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات، ومعروف بتركيزه على الناحية الأمنية.
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