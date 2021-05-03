تطبيق لتحويل الأموال مجانا

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‫تعليقات الزوار

4
  • بندحمان
    الإثنين 3 ماي 2021 - 17:41

    تم تحويل جل الاموال من طرف التماسيح والعفاريت الى باناما وسويسرا ولم يتبقى للشعب سوى حاوية المقامات والبحر والحريك للتوجه الى الكفار لكى ينعموا بالانسانية والنظافة واحترام الانسان والتطبيب

    1
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  • Bonjour
    الإثنين 3 ماي 2021 - 17:46

    نصيحة لله!!
    اسأل عمك گوكل قبل إستعمالات جميع التطبيقات، إقرأ عن تجارب الآخرين مع التطبيقات.
    اسأل ولن تندم.

    9
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  • حسنو
    الإثنين 3 ماي 2021 - 17:58

    علمتني الحياة ان الفابور ماكاينش ، نعم صحيح انك ترسل الاموال بالمجان و لكن السؤال هو : ما هو سعر صرف الاورو مقابل الاورو .
    متال بسيط : شركة أ: 10.35 =1€ و شركة 10.60
    اذا حولت مبلغ الفين اورو ، الفرق في المبلغ المتحصل عليه بالدرهم بين الشركتين هو 500 dh .
    تايربحو في معدل الصرف ،

    12
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  • bamo
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:37

    USDT or BTC it’s the fastest and better way to transfer money without fees.

    0
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