تطبيق لتحويل الأموال مجانا

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تعليقات الزوار4
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ضعف الاستيراد يرفع أسعار الملابس قبيل العيد
تم تحويل جل الاموال من طرف التماسيح والعفاريت الى باناما وسويسرا ولم يتبقى للشعب سوى حاوية المقامات والبحر والحريك للتوجه الى الكفار لكى ينعموا بالانسانية والنظافة واحترام الانسان والتطبيب
نصيحة لله!!
اسأل عمك گوكل قبل إستعمالات جميع التطبيقات، إقرأ عن تجارب الآخرين مع التطبيقات.
اسأل ولن تندم.
علمتني الحياة ان الفابور ماكاينش ، نعم صحيح انك ترسل الاموال بالمجان و لكن السؤال هو : ما هو سعر صرف الاورو مقابل الاورو .
متال بسيط : شركة أ: 10.35 =1€ و شركة 10.60
اذا حولت مبلغ الفين اورو ، الفرق في المبلغ المتحصل عليه بالدرهم بين الشركتين هو 500 dh .
تايربحو في معدل الصرف ،
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