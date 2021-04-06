تطور ورم دماغي ينهي حياة الممثل بول ريتر

تطور ورم دماغي ينهي حياة الممثل بول ريتر
صورة: أرشيف
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 13:39

توفي الممثل البريطاني بول ريتر، المعروف بالدور الذي قدمه في فيلم “هاري بوتر”، عن عمر ناهز 54 عاما، إثر معاناته من ورم في المخ.

وجاء في بيان صادر عن وكيل أعمال الفنان الراحل، اليوم الثلاثاء، أن زوجته بولي وابنيه فرانك ونواه كانوا إلى جانبه عندما فارق الحياة.

وأضاف: “لقد كان بول ممثلا بموهبة استثنائية، جسد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة بمهارة غير عادية … كان ذكيا ولطيفا جدا ومضحكا للغاية. سوف نفتقده كثيرا”.

السينما الدولية بول ريتر هاري بوتر ورم في المخ

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