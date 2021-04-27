تظاهرة "أنا والشعر" تستدرج أسماء فنية وإبداعية

من المرتقب أن ينظم بيت الشعر في المغرب والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب، قطاع الثقافة، لجهة الرباط سلا القنيطرة، أيام 30 أبريل الجاري و7 و14 ماي المقبل، الدورة الثانية من التظاهرة الثقافية والفنية “أنا والشعر”؛ وذلك احتفاء بشهر رمضان المبارك.

وذكر بلاغ لبيت الشعر بالمغرب أنه، وعلى غرار سابقتها، “تسعى الدورة الثانية إلى استدراج أسماء فنية وإبداعية للحديث عن علاقتها بالشعر ومعرفة الصلات التي تقيمها معه كأفق للتفكير ومادة للعمل الإبداعي، وعن الأثر الذي خلفه الشعر في تربيتها وثقافتها ومنجزها الفني ومسارها الإعلامي، وكيف تمثلته كرافد يغني ممارستها الإبداعية”.

ويشارك في هذه الدورة من البرنامج كل من عبد المجيد فنيش، المخرج المسرحي والباحث في الفنون التراثية، يوم 30 أبريل الجاري، واسمهان عمور، الإعلامية وصاحبة العديد من البرامج الثقافية التي احتفت بالشعر وبالشعراء، يوم 7 ماي المقبل، وصباح الزيداني، الفنانة والمطربة، التي عملت على الارتقاء بالأغنية المغربية من خلال استثمارها وتوظيفها للشعر، يوم 14 ماي المقبل.

وتبث الأمسيات الثلاث على الساعة التاسعة والنصف ليلا على قناة “يوتيوب” وصفحتي “المغرب الثقافي” والمديرية الجهوية لقطاع للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وينطلق برنامج “أنا والشعر” بأمسية عبد المجيد فنيش، الذي عمل، تأليفا وإخراجا، وعلى مدى أربعة عقود، على استلهام الشعر، وخاصة الملحون المغربي، في عدد من مسرحياته؛ مثل: “خمس ليالي في حضرة الجيلالي”، و”خصام الباهيات”، و”ملحون الوفاء”، و”إشراقات ملحونية”.

وحسب بلاغ بيت الشعر في المغرب، فإن اطلاع فنيش الواسع على شعر الملحون، ومعرفته الرصينة بلغاته الفنية وأجوائه الجمالية ومواضيعه التعبيرية، “أهلاه ليكون مرجعا لا غنى عنه لهذا القول الشعري، كما بوآه عضوية لجنة موسوعة الملحون التي تصدرها أكاديمية المملكة المغربية”.

جدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد فنيش من مواليد مدينة سلا، وهو من خريجي المعهد العالي للصحافة بالرباط سنة 1983، وسبق له أن اشتغل إطارا بقطاع الإعلام، قبل أن يتفرغ للتدريس الأكاديمي بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، وهو عضو المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، وحاصل على ثمان جوائز لأحسن إخراج داخل المغرب وخارجه؛ من بينها جائزة المهرجان الوطني لمسرح الهواة عام 1985، ومهرجان الذكرى الخمسين لتأسيس المسرح الوطني الجزائري بالجزائر العاصمة عام 2013.