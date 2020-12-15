تعافي 3846 مريضا .. ومعدل الإصابة ينخفض إلى 8 في المائة‬

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2793 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3846 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 33997، منها 135 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19″ اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 89.9 في المائة، ورُصدت 52 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1136 حالة إصابة بـ”كوفيد 19” خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 865 حالة بالدار البيضاء، و58 بالنواصر، و44 ببرشيد، و50 بسطات، و63 بالمحمدية، و42 بالجديدة، و5 ببن سليمان و9 بمديونة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 573 حالة؛ منها 171 بالصخيرات تمارة، و152 بسلا، و112 بالقنيطرة، و51 بالرباط، و30 بالخميسات، و31 بسيدي سليمان، و26 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 309 حالات؛ منها 158 بطنجة أصيلة، و78 بتطوان، و18 بالحسيمة، و5 بشفشاون، و24 بالعرائش، و21 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان، و1 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 191 حالة؛ منها 134 بمراكش، و32 بالصويرة، و1 بقلعة السراغنة، و2 بشيشاوة، و13 باليوسفية، و7 بآسفي، و2 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 119 حالة؛ منها 61 بأكادير إداوتنان، و19 بإنزكان أيت ملول، و5 بتارودانت، و16 بتزنيت، و18 باشتوكة أيت باها.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 90 حالة؛ منها 33 ببني ملال، و28 بالفقيه بن صالح، و29 بخريبكة.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 81 حالة؛ منها 75 بالعيون، و3 بالسمارة، و2 ببوجدور، وحالة واحدة بطرفاية.

كما عرفت جهة الشرق 79 حالة؛ منها 28 بوجدة أنجاد، و10 ببركان، و18 بالناظور، و6 بتاوريرت، و7 بجرادة، و10 بالدريوش.

وسجلت جهة كلميم واد نون 73 حالة؛ منها 44 بكلميم، و15 بطانطان، و11 بآسا الزاك، و3 بسيدي إفني.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 67 حالة؛ منها 15 بميدلت، و35 بالرشيدية و4 بتنغير، و6 بورزازات، و7 بزاكورة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 67 حالة؛ منها 41 بفاس، و4 بتازة، و10 بمكناس، و8 بصفرو، و2 بكل من بولمان وإفران.

في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8 حالات؛ جميعها بوادي الذهب.