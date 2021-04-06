تعثر أشغال تهيئة "تيشكا" يقلق سكان درعة‎

تستمر معاناة السائقين مع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش عبر مرتفعات “تيشكا”؛ بالنظر إلى الانهيارات الصخرية المتكررة التي تؤرق العابرين، بالإضافة إلى طول أمد الأشغال الميدانية التي توقف بعضها بسبب مشاكل تقنية وإدارية.

وإذا كانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تُواصل منذ سنوات عديدة أشغال تهيئة الطريق الوطنية سالفة الذكر، فإن مجموعة من المقاطع منها تعرف تعثرا كبيرا على مستوى وتيرة الإنجاز؛ الأمر الذي يؤدي إلى إرباك حركة السير بمرتفعات “تيشكا”، ويسبب إزعاجا متواصلا للسائقين.

ولاحظت هسبريس مجموعة من الانهيارات الصخرية التي تجددت بهذه “الطريق الحيوية”؛ ما دفع المصالح الإدارية المعنية إلى تحريك آلياتها اللوجستيكية ومواردها البشرية لإزاحة الأحجار وإعادة حركة المرور إلى “طريق تيشكا”، غير أن تدخلات فرق الصيانة تتسم بـ”البطء”.

وتوجد مقاطع طرقية “مهترئة” للغاية بمنطقة “إغرم نوكدال” باتجاه إقليم ورزازات على طول عشرات الكيلومترات، يضطر معها السائق إلى تخفيض معدل السرعة إلى أدنى مستوى ممكن للحفاظ على سلامة المركبة، بعد توقف الأشغال بهذه المقاطع منذ مدة، على الرغم من توجيه السلطات المعنية العديد من الإنذارات المتكررة إلى المقاولة المشرفة على الورش.

وكشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال بيان إخباري سابق، أن عبد القادر اعمارة أعطى تعليماته باعتماد الصرامة باحترام تام للمساطر الجاري بها العمل مع المقاولات المتخلفة عن التزاماتها التعاقدية مع الوزارة للتسريع بإنهاء هذا الورش الضخم.

وأفاد عدد من السائقين المهنيين، في تصريحات متطابقة للجريدة، بأن أشغال الإصلاح مستمرة بمرتفعات “تيشكا” منذ سنوات عديدة؛ لكن لم تنتهِ الشركات من تلك الأوراش، على الرغم من الميزانيات الكبيرة المرصودة للطريق الوطنية رقم 9 في محورها الرابط بين مدينتي مراكش وورزازات.

وأشار هؤلاء السائقون، ضمن تلك التصريحات، إلى الأضرار التقنية التي تتعرض لها المركبات، خاصة سيارات الأجرة والحافلات التي تمر عبر الطريق الوطنية بشكل يومي، مبرزين أن الأشغال انتهت ببعض المقاطع التي أصبحت في حالة جيدة؛ غير أن بقية المحاور توجد في حالة يرثى لها.

جدير بالذكر أن عشرات الفعاليات المدنية أطلقت حملة وطنية تتغيا بناء نفق “تيشكا” في جهة درعة تافيلالت، عبر الطريق الوطنية رقم 9، بفعل معاناة السكان في التنقل صوب الحواضر الكبرى، لا سيما حينما يتعلق الأمر بالمرضى أو الحالات المستعجلة.