تعرف على أهمية الإطارات الأصلية للسيارات الكهربائية

أوصى خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني عند استبدال إطارات السيارات الكهربائية باختيار الموديلات الأصلية، التي تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض.

وعلل خبراء الهيئة هذا بأنه تم تطوير إطارات السيارات الكهربائية من أجل مقاومة منخفضة للتدحرج، وضوضاء الدوران من أجل الوصول إلى مدى سير أكبر، وذلك على الرغم من أنها غالبا ما تبدو مشابهة ولها نفس أبعاد إطارات محركات الاحتراق الداخلي.

ويمكن التعرف على الإطارات المطورة خصيصا للسيارات الكهربائية من خلال العلامات الموجودة في اسم الإطار مثل E أو Elect. وينصح خبراء الهيئة بطلب المشورة المتخصصة عند اختلاط الأمر والشك.

ولمزيد من الأمان يوصى بتركيب نفس نوع الإطار، الذي أتت به السيارة من المصنع والمختبر من الشركة المنتجة لتحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة والاقتصادية والسلامة.