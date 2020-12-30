تعميم تدريس الأمازيغية يجمع بين أمزازي وبوكوس

ترأس كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اجتماعا بالمقر الرئيسي للوزارة سالفة الذكر بالرباط خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة”.
بلاغ صادر بالمناسبة أفاد بأن هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ورئيس ديوان الوزير والمديرون المركزيون المعنيون وكذا مسؤولون بالمعهد الملكي، ينعقد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية وكذا القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في هذا الاجتماع، “على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني المهم، وكذا على عزمها المضي قدما في تنزيل هذه المقتضيات؛ وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على محاور عديدة”، وفق البلاغ سالف الذكر.
وتتمثل هذه المحاور، وفق البلاغ ذاته، في استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، وإعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية من خلال توسيع خريطة التكوين والرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.
باقي المحاور تمثلت في “الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية، وتحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي، إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي، وكذا إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية، إضافة إلى تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي وذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي”.
من جهته، عبر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن ارتياحه للإرادة القوية والفعالية التي تتسم بها اقتراحات الوزير “من أجل تسريع وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة”، مع التأكيد على تثمينه لهذه الاقتراحات وعلى استعداد المعهد التام للانخراط في تنزيل خارطة الطريق المقترحة”، يورد البلاغ.
كما أورد المصدر ذاته أن العميد “استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي”، مشيرا إلى أن “جميع الشروط قد اكتملت اليوم من أجل هذا التعميم”.
وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 4 يناير 2021، وعلى مواصلة التشاور والتنسيق لإنجاز ما جرى الاتفاق بشأنه وكذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وجب تعميم تدريس اللغة الإنجليزية الحية هي الافيد ماينفع الناس احسن واحنا مقبلين على استثمارات كبيرة أمريكية وانجليزية وغيرها بدل تعليم لغات ميتة بجانب أخرى ميتة
المستقبل في الأمازيغية طوال سنوات لم نربح شيء من الشعبوية العربوية إلى الأمام يا وطني
اصلا يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية عامة لأن مستوى التعليم تدنى في العقدين الأخيرين مقارنة بالتعليم السبعينات و الثمانينات هذا على مستوى تدريس اللغة العربية اتساءل هل التلميذ الآن قادرا أن يجمع بين اللغة العربية و اللغات الأجنبية( الفرنسية و الإنجليزية ) و الأمازيغية التي يطالبون كلغة رسمية كما لا ينسوا ان هناك اللهجة الحسانية هي بدورها لغة رسمية في الدستور المغربي
لماذا إلغاء الإمتحان المحلي؟؟؟
و هو إمتحان يضعه أساتذة المؤسسة و لو أنجز من المقرر 25% فقط.
طبعا الجواب الحقيقي ليس خوفا من تفشي كوفيد-19، لأن أيام الإمتحان لا يحضر سوى تلاميذ الثالثة إعدادي، و هو في أسوأ الحالات لا تتجاوز نسبتهم 30% من مجموع عدد تلاميذ الإعدادية.
فكيف لا تخاف الوزارة من تفشي كوفيد عندما يحضر تلاميذ جميع المستويات، و لو بنظام التفويج، و يتناوبون على نفس القاعات طيلة أيام الأسبوع الدراسي؟ و نخاف من تفشي كوفيد-19 أيام تكون الإعدادية في حالة ضغط مخفف و بحضور تلاميذ مستوى واحد و لأربعة أيام معدودات؟؟؟
طبعا سبب هذا القرار أمني لا غير.
فالهاجس الأمني ثم الهاجس الأمني و بعدهما الهاجس الأمني هو الذي يقف وراء إلغاء الإمتحانات المحلية.
يا عباد الله! لسنا البلد الوحيد الذي يعيش التعددية في هذا العالم. التنوع المعاش لا يمنع من إقامة دولة قوية بلغة رسمية واحدة و بمرجعية حضارية رسمية واحدة.
الامازيغية لغة وطنية و موطنها شمال افريقيا وهي ملك لجميع سكان المغرب..يجب الاحتفاظ عليها لانها لغة تميزنا على الشعوب الاخرى و هي من اللغات القديمة التي لم تختفي في حين اختفت لغات اخرى كانت تجورها في التاريخ القديم كالفرعونية.. .عوض تهميش الامازيغية وطمسها و ونهج سياسة التعريب يجب العناية بها و تطوريها…كل شعوب العالم تقتخر بلغاتها الام ونحن يجب ان افتخر بالامازيغية …..
المعلق الخامس – هاد الدولة القوية اللي ماتهدر عليها كانت ديما امازيغية فالقلب ديالها. استعملت العربية كلغة ظين و حكم كيفما اوروبا كانت كتستعمل اللاتينية. و كلنا كنعرفو كيف انتفضت كاع شعوب اوروبا ضد لغة الدين باش تكون لغة الشعب الحية هي لغة الحكم و العلم و الدين.
العربية فحالها فحال اللاتينية راها لغة ميتة.
المغربية، الامازيغية، النجليزية، الفرنسية الخ … هادي لغات حية، معناها، الواليدين فاش كيولدو لينا مغربي صغير كبهدرو معاه وحدة من اللغات الحية المتداولة فالمغرب فحال الامازيغية و المغربية و الفرنسية …
راه حاجا ضرورية تدريس الامازيغية و لكن ماشي تال دابا راه تعطلتو بزآآآآاف. تركيا و اليابان كايدرسو بلغتهم الام مورا الحرب و الاستقلال و التورة حنا مورا الاستقلال ولادهم يتعلمو الفرونسي و وجدودنا تا دريجا مايهدرو بيها.
لا لللللفرنسية
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
لا تتعبوا أنفسكم. أعمالكم كسراب ومشاريعكم ستفشل كما فشلت كل المخططات منذ أكثر من ١٨ سنة لأن ما بني على باطل فهو باطل
النقاشات الفارغة وتضييع الجهد والوقت للاطفال الصغار ظلما وعدوانا.افيقوا من سباتكم انظروا الى الصين الهند روسيا…يعتمدون على لغة رسمية واحدة توحدهم ويدرسون لابنائهم اللغة الانجليزية والسبب معروف للجميع .