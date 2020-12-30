تعميم تدريس الأمازيغية يجمع بين أمزازي وبوكوس

ترأس كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اجتماعا بالمقر الرئيسي للوزارة سالفة الذكر بالرباط خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة”.

بلاغ صادر بالمناسبة أفاد بأن هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ورئيس ديوان الوزير والمديرون المركزيون المعنيون وكذا مسؤولون بالمعهد الملكي، ينعقد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية وكذا القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في هذا الاجتماع، “على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني المهم، وكذا على عزمها المضي قدما في تنزيل هذه المقتضيات؛ وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على محاور عديدة”، وفق البلاغ سالف الذكر.

وتتمثل هذه المحاور، وفق البلاغ ذاته، في استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، وإعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية من خلال توسيع خريطة التكوين والرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.

باقي المحاور تمثلت في “الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية، وتحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي، إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي، وكذا إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية، إضافة إلى تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي وذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي”.

من جهته، عبر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن ارتياحه للإرادة القوية والفعالية التي تتسم بها اقتراحات الوزير “من أجل تسريع وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة”، مع التأكيد على تثمينه لهذه الاقتراحات وعلى استعداد المعهد التام للانخراط في تنزيل خارطة الطريق المقترحة”، يورد البلاغ.

كما أورد المصدر ذاته أن العميد “استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي”، مشيرا إلى أن “جميع الشروط قد اكتملت اليوم من أجل هذا التعميم”.

وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 4 يناير 2021، وعلى مواصلة التشاور والتنسيق لإنجاز ما جرى الاتفاق بشأنه وكذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.