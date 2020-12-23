تعويضات توحد صف أقارب ضحايا الجائحة بإيطاليا

تعتزم مجموعة تمثل “ضحايا إيطاليين لجائحة فيروس كورونا” إقامة دعوى قضائية تطالب فيها السلطات الإقليمية والوطنية بتعويضات تصل قيمتها إلى مائة مليون يورو.

وقالت مجموعة “نوي دينونسيريمو” (سنوجه اتهامات)، في بيان، إنها ستقيم الدعوى القضائية، اليوم الأربعاء، نيابة عن حوالي 500 شخص فقدوا أقاربهم بسبب الفيروس.

وأضافت المجموعة نفسها: “سنطلب من السلطات متوسط تعويض قيمته 200 ألف يورو لكل شخص، بإجمالي يصل إلى حوالي مائة مليون يورو”.

والدعوى القضائية موجهة ضد رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا، ورئيس إقليم لومبارديا اتيليو فونتانا.