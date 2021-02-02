تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية، على المستوى الجهوي والمحلي، شملت، الثلاثاء، مصالح لا ممركزة بمدن الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة وإنزكان والقنيطرة.

وتندرج هذه التعيينات “في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، تراهن على الاستفادة من كفاءات أمنية متمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، والمشاركة الفعالة في تطوير التكوين الأساسي والتخصصي لعناصر الشرطة”.

التعيينات الأخيرة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، همت أحد عشر منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين لوحدتين للتكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ورئيسين لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، فضلا عن رؤساء لدوائر للشرطة بكل من إنزكان والدار البيضاء وفاس، ورؤساء مصالح إدارية بمناطق أمنية في مدينة الرباط.

وقد تم الحرص، في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، “على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية، وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن”.