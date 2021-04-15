تعيينات في مواقع مسؤولية بولاية أمن مراكش‎‎

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أسماء معينين في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي بمدينة مراكش.

هذه التعيينات، وفق المديرية العامة، تأتي في سياق مواصلة الدينامية الداخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، التي تراهن من خلالها مصالح الأمن الوطني على الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وهمت التعيينات الجديدة، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رؤساء دوائر للشرطة ورئيسين لمصلحتين لحوادث السير بمنطقة أمن سيدي يوسف ابن علي ومنطقة المحاميد، وكذا منطقة المدينة جيليز بمراكش.

وتم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، تقول المديرية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي؛ وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.