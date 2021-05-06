اليعقوبي واليا جديداً لجهة الدار البيضاء سطات؟

يتوقع أن ينعقد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، كما يروج داخل الأوساط السياسية وفي صفوف رجال السلطة، مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس، سيعرف المصادقة على تعيينات تهم الولاة والعمال.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المجلس الوزاري المقبل ينتظر أن يعرف تغييرات في عدد من العمالات والأقاليم، تأتي قبيل أشهر قليلة على موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وبات رجال السلطة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات يتداولون في ما بينهم اسم والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، المنتظر تنقيله صوب العاصمة الاقتصادية ليعوض الوالي سعيد أحميدوش.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن اليعقوبي تروج أخبار بين القياد والباشوات بجهة الدار البيضاء سطات بشأن كونه القادم لقيادة هذه الجهة، خصوصا في ظل المشاكل التي تتخبط فيها، والتي عجز الوالي أحميدوش عن مجاراتها، مشددة على أن اليعقوبي مرشح بقوة لهذا المنصب، نظرا لتحركاته وجرأته ونجاحه في العديد من المناطق التي مر منها على رأس الإدارة الترابية، سواء بالشمال أو بعاصمة المملكة.
وتوقعت مصادر الجريدة أن يأتي هذا التعديل لتسريع حل المشاكل التي تعيشها الدار البيضاء، لاسيما في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تعثر السلطات المحلية والمنتخبة في التعاطي مع مطالبهم.
ويتوقع أن تعرف بعض العمالات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات بدورها تغييرا في العمال المتواجدين على رأسها، لعدم تقديمهم أي إضافة منذ توليهم مناصبهم.
ويتعلق الأمر بعامل عمالة مديونة، علي سالم الشكاف، الذي قدم إليها من المحمدية، بيد أنه طوال هذه المدة لم يُسهم في تحريك عجلة التنمية بجماعاتها التي مازالت تتخبط في مجموعة من المشاكل.
أما بالمحمدية فيتوقع حسب المصادر نفسها أن يتم تغيير العامل المدغري العلوي، نظرا لحدة الانتقادات الموجهة إليه من طرف فعاليات مدنية وهيئات مهنية، في ظل غياب تواصل وتحرك لحل المشاكل؛ ناهيك على الاحتجاجات المتواصلة عليه بسبب ملف ترحيل قاطني دور الصفيح.
كما ينتظر أن يتم خلال المجلس الوزاري نفسه تنقيل عامل عمالة النواصر عبد الله شاطر، بسبب عدم تحريكه مجموعة من المشاريع التي ظلت عالقة.
إذا كان هذا هو الوالي الجديد لجهة الدارالبيضاء-سطات فماعلينا سوى أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون
نتمنى كدلك هنا في تارودانت بتغييرات جدرية في جميع المجالات وحفظ الله ملكنا الهمام
اللي عندهم خالاتهم في دار العرس لن يباتوا بدون عشاء كما يقول المثل المغربي فنفس الوجوه التي لها من يدفعها ويحميها داخل دواليب سلطة التحكم خي التي تتداول على السلطة الترابية والمواقع الاستراتيجية ومن المؤكد انه ليس الكفاءة والحنكة والمهنية هي التي تكون سبب في تقلد المناصب العليا بل الولاء وخدمة سلطة التحكم ووجود عراب داخل الداءرة الضيقة للسلطة كل هذا يأتي لانعدام دولة المؤسسات والحق والقانون يبقى البلد يسير بطرق تقليدية في اطار المنظومة الشمولية
واش الرباط مطفراها زعما؟ المشكل و الإشكالية ليست في الأشخاص!القضية في طبيعة المنظومة السياسية، في روح السياسة و الإدارة المتخمجة! عندما يصل السرطان مراحله المتقدمة و المتأخرة لا تنفع معه الشيميو! ضاعت الفرصة هاذي 20 سنة! من ضيعها؟ الدار البيضاء أصبحت شبحا مخيفا؛ إلى حدود 2004 كانت مدينة مقبولة عمرانيا! المباني كلها مْلَيْسَة ف كازا تقول عليها مدينة بايتة ف ليفيي ديال الكوزينة، تقول طيبو فيها المرقة لعرس ديال غارغونتيا أ بانتغرييل ديال فرانسوا رابليه !
السيد اليعقوبي مهندس قناطر أعطى نتائج مهمة سواء بطنجة أو الرباط ، أطنه الأصلح للدار البيضاء التي تتخبط في مشاكل كتيرة.
ليت هذا الخبر يكون صحيحا. فالسيد محمد اليعقوبي أحسن رجل لمنصب والي على الدارالبيضاء