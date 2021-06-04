تعيين رضوان نائبا لرئيس الودادية الحسنية للقضاة

صوت أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة على تكليف المستشار محمد رضوان للقيام بمهام نائب لرئيس الودادية الحسنية للقضاة، إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.

وجاء هذا القرار عقب انعقاد الاجتماع العادي للمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، والذي تمت خلاله مناقشة مواضيع ذات صلة بجسم القضاء في المغرب.

وقام أعضاء المكتب المركزي للودادية بتقييم النتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى ضوئها تم الاستماع لمجموعة من تظلمات القضاة بواسطة رؤساء المكاتب الجهوية للودادية بخصوص بعض التنقيلات قصد اتخاذ المتعين بشأنها.

وتطرق المكتب لموضوع الاستحقاقات الانتخابية المهنية المقبلة على ضوء ما سيعلن عنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.