تغيير مظهر دراجات مسروقة يوقف شخصا بآيت ملول‎

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول، الخميس، من توقيف شخص مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتغيير المظهر الخارجي للدراجات النارية المسروقة، بعد ورود اسمه في التحقيق مع شابين جرى توقيفهما الأربعاء في بيوكرى لتورطهما في السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت بجدية كبيرة مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيهما وهما يعرضان امرأة للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي المسيرة بآيت ملول، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة بيوكرى.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما عن حجز مجموعة من الهواتف المحمولة؛ من بينها هاتف يخص الضحية الذي تظهر في الشريط المرجعي، علاوة على دراجة نارية والملابس التي كانا يرتديانها وقت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين.