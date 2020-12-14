تفاصيل آخر الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تفاصيل آخر الرحلات البحرية من المغرب لإسبانيا، وهي الرحلات التي تُقام حصرا منذ انطلاق أزمة “كوفيد 19” في مارس الماضي، لنقل المواطنين الإسبان والمقيمين بالأراضي الإسبانية.

الرحلة رقم 43 من نوعها التي انطلقت من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء نقلت 399 راكبا و148 مركبة، وتقول السفارة إن تنظيم الرحلة تم بتضافر الجهود بينها وبين السلطات المغربية

وجددت الخارجية الإسبانية توصياتها لمواطنيها الراغبين في السفر، قائلة “إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد بسبب فيروس كورونا، في: الحدود، الحجر الصحي، القيود المفروضة على التنقل”، موصية بضرورة الاعتماد على تأمين يغطي جميع احتمالات السفر.

وقالت الخارجية الإسبانية: “لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تمامًا وقرار السفر أو عدم السفر هو مسؤولية المسافر وحده. لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال أو عن أيّ مفهوم للأضرار التي قد تحدث للأشخاص أو الممتلكات، سواء بسبب التقيد أو بسبب الجهل أو عدم الامتثال للتوصية”.

وتابعت: “أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو المغادرة يعود للمواطن حصريًا. يُذكر، على أي حال، أن الرحلة تتم دائمًا على حساب المسافر وعلى نفقته، وأن الفرد يتحمل جميع النفقات المترتبة على العلاج في المستشفى أو نقل الجرحى أو إعادة الجثث إلى الوطن”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنه، اعتبارًا من الخميس الماضي، سيسمح للمسافرين من مناطق الخطر، ومن ضمنها المغرب، دخول أراضيها لكن بشرط إثبات التشخيص السلبي لـ”كوفيد-19″ من خلال اختبار “TMA”، وسيعفى الأطفال دون سن السادسة من هذا الاختبار.

وأكدت الخارجية الإسبانية أنه في حالة تعذر الحصول على الوثيقة بهذه اللغات، يجب أن تكون الوثيقة الداعمة مصحوبة بترجمة إلى الإسبانية من قبل هيئة رسمية.

وتتبع إسبانيا، منذ 12 نونبر الماضي، إجراءات جديدة بشأن الضوابط الصحية التي سيتم تنفيذها عند نقاط الدخول إلى أراضيها.

الإجراءات الجديدة تتمثل في تغيير في النموذج الصحي، الذي يجب على المسافرين تقديمه في ميناء الوصول.

ومن ضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، ضرورة إجراء فحص “PCR” لا تقل مدته عن 72 ساعة. وأكدت السفارة أنه يجب أن تكون الوثيقة الداعمة للفحص هي النسخة الأصلية، وأن تكون مكتوبة باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، ويمكن تقديمها في شكل ورقي أو إلكتروني.