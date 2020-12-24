تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا بالمغرب‬

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2650 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 89 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 91.3 بالمائة، وتم تسجيل 44 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 936 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 671 حالة بالدار البيضاء، و57 بالنواصر و45 ببرشيد، و7 بسطات، و64 بالمحمدية، و43 بالجديدة و13 ببن سليمان و36 بمديونة.

وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 408 حالات، منها 81 بالصخيرات تمارة، و133 بسلا، و96 بالقنيطرة و34 بالرباط و26 بالخميسات، و21 بسيدي سليمان و17 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 344 حالة، منها 159 بطنجة أصيلة، و61 بتطوان، و37 بالحسيمة، و8 بشفشاون، و24 بالعرائش، و26 بالمضيق الفنيدق، و21 بوزان، و8 بالفحص أنجرة.

جهة سوس ماسة أحصت 229 حالة، منها 61 بأكادير إداوتنان، و66 بإنزكان أيت ملول، و33 بتارودانت، و36 بتزنيت، و18 باشتوكة أيت باها و15 بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي227 حالة، منها 138 بمراكش، و30 بالصويرة، و11 بقلعة السراغنة، وبشيشاوة، و14 باليوسفية، و1 بالحوز و15 بآسفي و9 بالرحامنة و9 بشيشاوة.

كما عرفت جهة الشرق 168 حالة، منها 66 حالة بوجدة أنجاد، و20 ببركان، و37 بالناظور و24 بتاوريرت، و6 بجرادة، و10 بجرسيف و2 بفجيج و3 بالدريوش.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 79 حالة، منها 55 بالعيون، و5 بالسمارة، و7 ببوجدور، و12 بطرفاية.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 77 حالة، منها 37 بفاس و2 بتازة و13 بمكناس و13 بصفرو، و3 بتاونات و5 ببولمان و2 بإفران و2 بالحاجب.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 69 حالة، منها 28 ببني ملال و9 بالفقيه بن صالح و21 بخريبكة و10 بخنيفرة و1 بأزيلال.

وسجلت جهة كلميم واد نون 56 حالة، منها 28 بكلميم، و21 بطانطان، و5 بسيدي إفني، و2 بآسا الزاك.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 53 حالة، منها 8 بميدلت و13 بالرشيدية و3 بتنغير و19 بورزازات و10 بزاكورة؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 4 حالات جميعها بوادي الذهب.