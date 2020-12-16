تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3351 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3924 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 33386، منها 106 حالات خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19″ اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 9.2 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 90.1 في المائة، ورُصدت 38 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1523 حالة إصابة بـ”كوفيد 19” خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 1144 حالة بالدار البيضاء، و73 بالنواصر، و32 ببرشيد، و5 بسطات، و132 بالمحمدية، و84 بالجديدة، و28 ببن سليمان، و25 بمديونة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 434 حالة؛ منها 133 بالصخيرات تمارة، و131 بسلا، و69 بالقنيطرة، و56 بالرباط، و9 بالخميسات، و12 بسيدي سليمان، و24 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 341 حالة؛ منها 220 بمراكش، و39 بالصويرة، و48 بقلعة السراغنة، و14 بشيشاوة، و4 باليوسفية، و11 بالحوز، و2 بآسفي، و3 بالرحامنة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 337 حالة؛ منها 166 بطنجة أصيلة، و81 بتطوان، و24 بشفشاون، و27 بالعرائش، و31 بالمضيق الفنيدق، و8 بوزان.

كما عرفت جهة الشرق 195 حالة؛ منها 40 حالة بوجدة أنجاد، و28 ببركان، و80 بالناظور، و11 بتاوريرت، و5 بجرادة، و12 بجرسيف، و4 بفجيج، و15 بالدريوش.

جهة سوس ماسة أحصت 193 حالة؛ منها 62 بأكادير إداوتنان، و39 بإنزكان أيت ملول، و45 بتارودانت، و32 بتزنيت، و15 باشتوكة أيت باها.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 73 حالة؛ منها 30 بفاس، و6 بتازة، و14 بمكناس، و3 بمولاي يعقوب، و7 بصفرو، و13 بتاونات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 71 حالة؛ منها 10 بميدلت، و27 بالرشيدية، و7 بتنغير، و24 بورزازات، و3 بزاكورة.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 71 حالة؛ منها 63 بالعيون، و3 بالسمارة، و5 ببوجدور.

وسجلت جهة كلميم واد نون 57 حالة؛ منها 43 بكلميم، و2 بطانطان، و12 بسيدي إفني.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 48 حالة؛ منها 21 ببني ملال و2 بالفقيه بن صالح و2 بخريبكة و8 بخنيفرة و15 بأزيلال.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8 حالات، جميعها بوادي الذهب.