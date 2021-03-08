تفاصيل الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب‎

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 3.961.941 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 651.351 من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 102 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 4184 تحليلا مخبريا، وتعافى من المرض 304 أشخاص، ورُصدت حالة وفاة وحيدة بمدينة شيشاوة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 52 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 389، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، وارتفعت نسبة التعافي إلى ما قدره 97.2 بالمائة؛ علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 472.544 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.3 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 0.3 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة فقد سجلت جهة الشرق 32 حالة، فيما عرفت جهة الدار البيضاء سطات 30 حالة، وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 12 حالة، في حين عرفت جهة مراكش آسفي 8 حالات.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة أحصت 7 حالات، وسجلت جهة بني ملال الخنيفرة 5 حالات، وهي الحصيلة نفسها المسجلة بجهة سوس ماسة؛ فيما عرفت جهة درعة تافيلالت حالتين، واقتصرت جهة العيون الساقية الحمراء على حالة واحدة.