عدد المستفيدين من الحقنة الثانية يتجاوز 854 ألفا

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 4.080.009 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 854.247 من الحقنة الثانية من اللقاح؛ بينما وصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 453 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 10968 تحليلا مخبريا، وتعافى من المرض 530 شخصا، ورُصدت 10 حالات وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 46 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي من الحالات الخطيرة إلى 406 حالات، واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى ما قدره 97.2 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 473.738 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13.1 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 1.2 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالوفيات العشر فقد سجلت 5 حالات بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى تسجيل حالة واحدة بكل من الحسيمة ووجدة-أنجاد وتاوريرت وأكادير إداوتنان وتزنيت.

وبالنسبة إلى الحالات الجديدة فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 283 حالة، تتبعها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ37 حالة، ثم جهة الشرق بـ29 حالة؛ فيما عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 29 حالة أيضا.

وتنضاف إلى ذلك جهة بني ملال خنيفرة التي شهدت 6 حالات، فجهة درعة تافيلالت التي حصدت 6 حالات كذلك؛ فضلا عن جهة الداخلة وادي الذهب التي سجلت 6 حالات، ثم جهة فاس مكناس التي عرفت 4 حالات؛ ناهيك عن جهتيْ العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون اللتين عرفتا حالة واحدة لكل منهما.