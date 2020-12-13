تفاقم الوضع البيئي يثير الاستياء بـ"مولاي عبد الله"

تزايدت أصوات مواطنين من ساكنة مدينة الجديدة ومولاي عبد الله المحتجة ضد تفاقم الوضع البيئي بالمنطقة نتيجة الأضرار الصحية التي تخلفها الروائح الكريهة المنبعثة من مطرح النفايات، والانعكاسات السلبية للتسربات الكبيرة لسائل “الليكسيفيا”.

وقال عبد الله بياضرة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المواطنة والمال العام، إن مطرح النفايات الواقع بمنطقة مولاي عبد الله قد تسبب في مشاكل صحية خطيرة لساكنة المناطق المجاورة لهذه المزبلة، في غياب تام للمسؤولين بالجماعة القروية مولاي عبد الله.

وأضاف بياضرة في تصريح لهسبريس: “هناك تقصير من طرف شركة سوجيديما التي تشرف على مطرح النفايات الواقع بمنطقة سعد الذراع بجماعة مولاي عبد الله، والتي لا تحترم دفتر التحملات الذي يفرض عليها مجموعة من الشروط لردم النفايات، تفاديا للأضرار التي يعاني منها السكان في الوقت الحالي”.

وأوضح رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المواطنة والمال العام بمولاي عبد الله أن “هناك العديد من الأمراض التي تسببت فيها هذه المزبلة للسكان، من ضمنها الحساسية وأمراض جلدية، إلى جانب تلوث الفرشة المائية، وتلوث الجو من خلال الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح التي تصل إلى عدد كبير من الأحياء السكنية بمدينة الجديدة والمناطق السكنية في مركز جماعة مولاي عبد الله”.

وأفاد المتحدث بأن “جمعيات المجتمع المدني بعثت مجموعة من المراسلات إلى المسؤولين في جماعة مولاي عبد الله، من أجل إيجاد حل سريع للمشكل البيئي الخطير الذي يهدد السلامة الصحية للساكنة، ويهدد أيضا التوازن البيئي للمنطقة برمتها، لكن بدون جدوى”.