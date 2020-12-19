"تفرغ زينة" الموريتاني يمنّي النفس بإقصاء نهضة بركان

أوضح محمد عبد الفتاح، المدير الرياضي لنادي تفرغ زينة الموريتاني لكرة القدم، خصم نهضة بركان في الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أن فريقه يستعد بشكل جيد لهذه المواجهة وحظوظه قائمة للتأهل.

وقال المدير الرياضي للفريق الموريتاني، في تصريح لـ”هسبورت”، إنه يعرف فريق نهضة بركان جيدا؛ وهو المتوج بالنسخة الأخيرة من مسابقة كأس الكونفدرالية. لهذا، ففريقه يحضر بشكل جيد لهذه المواجهة، وسيعمل على تحقيق المفاجأة خلال هذا اللقاء، يضيف عبد الفتاح.

وأكد المتحدث نفسه أن فريقه لا يهمه إن كان سيواجه “البطل”، قائلًا: “لو اعتقدنا أن الفريق البرتقالي الأقرب إلى التأهل لما أتعبنا أنفسنا بالتحضير. لهذا، نحن نحترم الخصم وسنلعب حظوظنا كاملة، وآمالنا قائمة للتأهل إلى الدور المقبل”.

وتابع: “الأهم هو أن المغرب وموريتانيا دولتان شقيقتان لشعب واحد. لهذا، نحن أشقاء قبل الرياضة وسنبقى كذلك بعد نهاية المباراة. وخلال هذه المواجهة التي حضرنا لها جيداً سنحاول تحقيق الفوز؛ لأننا مطالبون بذلك ولدينا عناصر جيدة، غير أن في الأخير تبقى كل الاحتمالات واردة”.

يُشار إلى أن نهضة بركان سيحل ضيفا على نادي تفرغ زينة الموريتاني، الأربعاء المقبل، لحساب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بداية من الساعة الخامسة مساء.