تفسير المغاربة للجائحة يتأرجح بين العقاب الإلهي والمؤامرة والماسونية

أفاد بحث أن 43.8 في المائة من الساكنة بالمغرب تفسر جائحة كورونا بربطها بالمجال الديني، بوصفها بلاء أو عقابا من عند الله، فيما صرح 20 في المائة من الساكنة بأن للفيروس علاقة بنظرية المؤامرة، أي إنه مصنع في مختبرات أجنبية، أو له علاقة بالماسونية، أو مصالح شركات الأدوية؛ فيما صرّح 14 من الساكنة بأن أصل الفيروس طبيعي، من التلوث، وتغير المناخ، وتحولات طبيعية، وقال 8.1 بالمائة من المستَطلعَة آراؤهم إن أصله حيواني، وقال 18.5 بالمائة من الساكنة إنهم لا يعرفون أصل الجائحة.
جاءت هذه التمثلات في ثنايا تقرير حول ورشة علمية بعنوان “التدبير المؤسساتي للجائحة من منظور الساكنة المغربية ومقدمي الرعاية الصحي”، استندت إلى نتائج البحث الوطني الذي أنجزه فريق الصحة والمجتمع بمختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا حول: “الإدراك الاجتماعي للمخاطر المرتبطة بفيروس كورونا وتأثيرها على الوقاية لدى الساكنة المغربية”، في فعاليات اليوم الوطني الرابع للسوسيولوجيا المنظم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
ومع تدخل الدولة المغربية في كل مراحل تدبير الجائحة بشكل “ملحوظ وعلى أكثر من صعيد، وعبر عدة إجراءات منها ما هو صحي، اجتماعي، أمني، اقتصادي…”، كان في الآراء والمواقف تباين لدى الساكنة المغربية، ولدى العاملين في القطاع الصحي، اختلف باختلاف المراحل بين “الحجر الصحي، ومرحلة ما بعد الحجر الصحي، ومرحلة التلقيح”.
وناقشت الورشة تدبير الدولة المغربية للجائحة بين المقاربة الموضوعية والمقاربة الأمنية، والتدبير الإعلامي للجائحة من منظور الساكنة المغربية. وشملت عينة البحث، المستنَد إليه، 1750 مبحوثا يتوزعون على خمس جهات من التراب المغربي، استُجوِبوا عبر تقنيتي الاستمارة والمقابلة، ما بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021، وقد كان نتيجة عمل مؤسساتي مشترك بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الأخوين بإفران.
ووفق تقرير الورشة فإن بين الإجراءات العملية الموازية للتدابير الوقائية التي قامت بها الدولة لمحاربة الجائحة يلاحظ أن المبحوثين يصنفونها على نحو تراتبي، هو: الإجراءات التضامنية، خاصة منها إجراء مساعدة الفقراء والمحتاجين والساكنة الهشة بنسبة 76 في المائة، متبوعة بالإجراءات الصحية والوقائية: مثل إجراء “الحجر الصحي” بنسبة 68 في المائة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية بنسبة 64 في المائة.
وتلي هذه الإجراءات، في سلم القبول المجتمعي استنادا إلى المصدر نفسه، حالة الطوارئ الصحية بنسبة 36.6 بالمائة، وأخيرا الإجراءات الأمنية كالحد من التنقل بين المدن ووضع نقط مراقبة لمعاينة تنقل الحافلات داخل المدن أو خارجها بنسبة 36 في المائة؛ في حين لم يحظَ حضور الجيش إلا بنسبة 20 في المائة؛ وهو ما يمثل قبولا “ضعيفا من طرف المبحوثين؛ الذين عبر عدد كبير منهم عن عدم قبوله حضور السلطات الأمنية، وخاصة العسكرية، في مواجهة الجائحة للحد من تنقلات الأفراد في المدن”.
ووفق المصدر نفسه فإن الورقة التي قدمتها الأكاديمي محمد عبابو قاربت تمثلات الساكنة لتدخل الدولة في تدبير الجائحة، وتفاعلها مع الإجراءات التي وضعتها، ومفعول هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وبينت نتائج البحث، التي أوردها التقرير، أن المؤسسات الطبية تعتمد في تدبيرها للوقاية من الأوبئة، في غالب الأحيان، على مقاربة تعتبر “موضوعية” تستمد شرعيتها من علوم الأوبئة ومن العلوم الطبية؛ وهي مقاربة “تعزل عوامل “المخاطرة” المتعلقة بوباء أو مرض معين، ثم تحاول انطلاقا من هذه العوامل بلورة سبل “واقعية” وفردية “مناسبة” للوقاية منها”.
وتتعامل هذه المقاربة الوقائية مع الفاعل الاجتماعي باعتباره “فاعلا عقلانيا” في كل ممارساته الوقائية، حَسَبَ المصدر نفسه، رغمَ “أهمية دراسة عوامل المخاطرة بطريقة علمية وواقعية تمكن الباحث من تعريف طبيعة الوباء وكشفه، لكنها تبقى غير كافية نظرا للانتشار السريع للوباء، خاصة في حالة جائحة كوفيد 19”.
وتزيد الورقة موضحة أنه “رغم تبسيط الخطاب الوقائي”، فإن هذه المقاربة تبقى “غير فعّالة في تحسيس وتوعية الساكنة، كما أن تمثلات الفئات الاجتماعية ليست منسجمة، وليست دائما “عقلانية”، لأن هذه التمثلات تختلف حسب المستويات الثقافية العامية أو العلمية للفئات الاجتماعية”؛ وبالتالي “من المفيد جدا دراسة التمثلات السائدة والمختلفة للجائحة لدى الساكنة المغربية، ومن ثم تحديد مدى استجابتها لطرق الوقاية المقترحة من طرف الدولة المغربية”.
وفي قراءة لنتائج البحث الوطني الذي أجراه فريق الصحة والمجتمع بمختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا، تلاحظ الورقة أن ثلثي الساكنة المغربية يعتبران “برامج التحسيس التي تقوم بها الدولة خلال الحجر الصحي كافية”، بينما صرح، فقط، ثلث الساكنة بأن هذه البرامج “كانت كافية بعد الحجر الصحي”، وهو ما يبين، وفق المصدر ذاته، “التراجع النسبي الذي حصل في هذا المستوى”، ويزيد: “ما يعزز هذه النتائج أن ثلثي المبحوثين كانت لهم ثقة في مواجهة الدولة لـ”كوفيد-19″ مع بداية الجائحة، لكن هذه الثقة تراجعت إلى 44 في المائة، خلال الفترة الحالية”.
كما تذكر الورقة أن البيانات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية من فيروس “كوفيد-19” تبين اختلاف الوقاية حسب المراحل، خاصة خلال مرحلة الحجر الصحي مقارنة بما تلاها من مراحل؛ إذ “تظهر النتائج، في ما يخص المرحلة الأولى، أن أكثر من ثلثي المبحوثين التزموا بالحجر الصحي بالبقاء في المنزل”. كما أن غالبية المبحوثين استعملوا المعقم الكحولي أو استعملوا الصابون لغسل اليدين، و71 في المائة ارتدوا الكمامات الواقية، و69 في المائة لَم يمدوا أيديهم لإلقاء التحية، وتفادى 60 في المائة الاجتماعات مع أفراد آخرين، واحترم 56 في المائة مسافة متر ونصف للتباعد بين الأشخاص.
وأظهرت النتائج المتعلقة بسؤال الوقاية، متعدد الأجوبة، أن أكثر التدابير الوقائية احتراما هي: غسل اليدين بالصابون واحترام الحجر الصحي بنسبة 88.7 بالمائة، متبوعين بارتداء الكمامة بنسبة 85.4 في المائة؛ ما يعني أن المبحوثين “كانوا أكثر التزاما بالتدابير الوقائية الفردية مقارنة بالتدابير الجماعية والتفاعلية”. بينما ثلث العينة، 30 في المائة، لم يلتزم بذلك بشكل قاطع.
أما في مرحلة ما بعد الحجر الصحي، تزيد الورقة، فلوحظ “تراجع واضح على مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية”، سواء الالتزام بالحجر الصحي؛ إذ إن 73 في المائة من الساكنة المدروسة خرجت من المنازل، و49.8 بالمائة استعملت المعقم الكحولي، بينما 50 في المائة لم تستعمله، و64 في المائة التزمت بغسل اليدين بالصابون، و71 في المائة كانت ترتدي الكمامة، وفقط 33 في المائة، من الساكنة، احترمت مسافة متر ونصف بين شخصين؛ فيما تفادى 34 في المائة التجمع مع الناس.
وحول التدبير الإعلامي لجائحة كوفيد-19 من منظور الساكنة المغربية، قدم الأستاذ الباحث لعريني صلاح الدين أعمال الورشة المتعلقة بهذا المحور، مسجلا أن البيانات الميدانية بينت أن وسائل الإعلام “حظيت بمتابعة كبيرة خلال مرحلة الحجر الصحي؛ إذ بلغت نسبة المتابعة 88.6 في المائة في صفوف الساكنة المشاركة في البحث، و60 في المائة منها كانت تتابع الإعلام في غالب الأحيان بشكل منتظم”، دون تسجيل أي اختلاف دال على مستوى متغيِّرَي الجنس أو السن، ما عدا أن الشباب كانوا أكثر تتبعا لشبكات التواصل الاجتماعي، التي كانت المصدر الأساسي للمعلومات والآراء والمواقف والمعلومات الوقائية حول الفيروس والمواقع والجرائد الإلكترونية.
ومن بين الملاحظات “المثيرة للانتباه”، وفق المصدر نفسه، أنه “رغم أن هذا الفيروس حظي بمتابعة إعلامية لم يحظ بها أي فيروس قبله، فإن الساكنة المشاركة في البحث صرحت بأن الفيروس ظل بالنسبة لها ملتبسا، وبأن معارفها حول كل ما يرتبط به من وقاية وعلاج لم تكن كافية، بنسبة 57 في المائة”.
وسجل هذا الرقم، في وقت شككت نسبة 20 بالمائة في وجود الفيروس وأنكرت وجوده؛ في حين أقرت نسبة 80 في المائة من الساكنة بوجوده. كما أظهرت النتائج أن المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بـ”كوفيد-19″ كان هو شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع والجرائد الإلكترونية بالنسبة للمتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و54 سنة، بينما ظل التلفاز والمذياع من أكثر المصادر التي يستقي منها المسنون، 55 سنة فأكثر، المعلومات حول هذا الداء.
وحول “مدى رضى الساكنة عن الكيفية التي غطت بها وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أنواعها وأشكالها الجائحة”، يسجل المصدر أن النتائج بينت كون “مؤشر الرضى ظل مرتفعا؛ إذ بلغ نسبة 79 في المائة”.
هذا الحضور، تزيد الورقة، “جعل وسائل الإعلام تضطلع بأدوار متضاربة، تارة كانت تظهر كوسيط جماهيري للتعريف بالفيروس وتعزيز المعارف الدقيقة حوله والرفع من منسوب الوقاية منه في صفوف المغاربة، وتارة أخرى كانت تظهر كقوة تضليلية تبث وتعمم الخوف والإشاعات والأخبار المضللة والمعلومات المشكوك في مصداقيتها”؛ ما جعلها “في بعض الأحيان” عامل خطر “يدفع الأفراد إلى اللامبالاة الاجتماعية تجاه كوفيد-19، وبالتالي التقليل من شأن مخاطره”.
وبناء على التحليل الأولي للبيانات الميدانية، يظهر، وفق الأستاذ الباحث، أن الإعلام “عمل على التغطية المكثفة ليوميات الجائحة، وعرّف الجمهور بالكثير من جوانب الجائحة، ورفع من منسوب الوقاية”، لكنه “ساهم، أيضا، في بناء خطابات لا طِبية هجينة حول الفيروس، تحولت إلى عائق معرفي واجتماعي أمام الوقاية والسيطرة على الوباء”.
أنا أحمل الدولة كامل المسؤولية على انتشار الجهل في المغرب. كيف تريد من شعب خضع للتكليخ الممهنج و التربية التدعششية لعقود أن يرى بين ليلة وضحاها الأمور من منظور عقلاني او علمي.
أعتقد أن الفيروس طبيعي له علاقة بالتغيرات المناخية
مجتمع تؤطره الخرافات في الاعلام الرسمي والمقررات الدراسية طبيعي ان يكون بعيدا عن التحليل العلمي. اجيال من الضباع
لا يصح أن نفسر أي مأساة بأنها عقاب إلهي، وكأننا نتبرء من سوء تدبيرنا لما يحدث لنا.
فقلة المطر و سوء قطاع الصحة و الشباب الذي يهاجر و التعليم الرذيء أصبحوا يُفسَّرون من طرف البعض على أنها عقاب إلهي.
لا يا إخوان، لا نلوم إلا أنفسنا، و علينا تصحيح مكامن الخطأ في حكومتنا و بلدنا.
لا هذا ولا ذاك أصله حكومة العثماني
كل الدول راها بخير غي حكومتنا ساخنا فيها البيضة اغلاق الحدود الغاء الرحلات الغاء الصلوات الغاء رمضان والسبب كورونا المتحورة عندما تلتقي بحكومة متهورة
الله عز وجل رحيم بعباده هذه مؤامرة ماسونية شيطانية من فعل البشر حاشا الله واش يعدب العباد ديالو.
قال تعالى :(كان ذلك في الكتاب مسطورا) فكل ماوقع في الدنيا وما سيقع مستقبلا فهو بمشيئة الله وقدره ومن ذلك هذا الفيروس فقد جاء بأمر الله وقدره بغض النظر عن مصدره
بل هو تفسير أهل مواطن الماسونية نفسها..وليس المغاربة فقط..وأعني نسبة كبيرة جدا من الشعب الأمريكي و الأوربي يرون ذلك..والفيديوات كثيرة على اليوتيوب..
يقول المثل المغربي . ملي احتاجتك يا وجهي قمشوك لقطوط هذا يفسر سلوك بعض المواطنين المتهورين والعدميين الذين يشككون في مدى خطورة الجائحة وينسبون ذلك للماسونية والمؤامرة ووووو مع العلم أن الكثير منهم لا يعرفون شيئا عن الماسونية وأين تكمن المؤامرة فقط يرددون الكلام كالببغاوات!!!
كيفما كان أصله و مصدره يبقى أنه وظف لغاية خطيرة تتجلى في محاربة الدين و نشر الرعب والخوف من أجل مخططات خطيرة في المستقبل القريب.ستبقى موجات و تحورات و لقاحات و اغلاقات في حلقة شبه دائمة الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا
“وماأصابكم من مصيبة فبماكسبت ا يديكم”كل نايقع فإنه من عند الله وماأصابك من سيئة فمن نفسك. قارنوا بين أخلاق المغاربة في السبعينات والتسعينات. وانظروا فجورهم اليوم. غش فسق سرقة اجرام فواحش من غير ستر. أولادالزنا….
ولكن لا ننسى حتى العلماء مزالو يبحثون في هده الجائحة هل هو فيروس طبيعي ام مصنع حتى التلقيح بعض العلماء يقولون جرعة واحدة كافية وآخرون يقولون جرعتين اما الآن فاصبحنا نسمع ثلاثة جرعة ولكن آلله فهو الوحيد الدي يعلم
منع صلاة التراويح هو ما يأكد انها مؤامرة ضقنا ذراعا بالاكاذيب
عقاب إلهي علاش لاحقاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال
اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولم يبقي منهم أحدا
ثم نزل كثير من الآية قال فيها عز وجل … بسم الله الرحمان الرحيم
سيرو في ألارض فنضرو عاقبة المكذبين صدقة الله والعضيم
بسم الله الرحمان الرحيم ثم قال كذالك نجزي ضالمين صدقة الله والعضيم
ثم قال ضرب الله قرية كانت امنة مطمئنة فأذقهم الله لباس الجوع و الخوف بما كانو يعملون صدقة الله والعضيم
و عدد كثير من الآية قال فيها سبحان الله كذالك لا نخدلو بعضنا
لأننا أصبحنا قوم مفسدون ولا يرجون لله حساب يأكلون بعضهم البعض ولا يشعرون ولا يفرقون الحرام وبين الحلال اللهم نجينا منهم كما نجيت نوح و جميع أنبياء و فقهاء صدقة الله والعضيم أنشرها للخير يا هسبرس مبروك عواشركم مسبقا تحياتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
اجات من عند رب مرحب بها الف مرحبا والي جات من عند العبد الله اهدهم علينا المهم الله احسن العاقبة راه كلشي فايت كلشي غدي اتهلك ويبق وجه ربنا ذو الجلال والاكرام
بعض المغاربة يعيشون في وهم المؤامرة يتخيلون ان العالم كله يخطط ضدهم مكايد وان ما يحصل لهم سوى حرب على الاسلام والمسلمين !!
والحقيقة ان المشكل عادي كما يعيشه اغلب سكان العالم مع الكوفيد 19 من حصار والحرمان من التنقل !!
وهذا شعور اصبح ظاهرة لدى البعض يتخيل ان الجميع يكن له الضغينة وفِي الحقيقة العالم مشغول باشياء جدية ومامسواقش لهذه الخزعبلات التي ينشرها بعض حراس المعبد لتكريس مكانتهم مثل أسطورة مؤامرة العدو الخارجي التي يروج لها حكام الدول غير الديمقراطية !!
فكرة ان الله يعاقب الناس جماعة (ابادة جماعية كتلك التي قام بها هتلر و ستالين) تجد اصولها راسخة في التراث الديني (عاد و ثمود و غيرها) و هو امر غريب: اذ ان معظم ضحايا “الاوبئة و الكوارث الطبيعية” هم الفقراء و الضعفاء و الشيوخ و الاطفال .. اما الاغنياء و ما يسمونهم ب “الفساق” فهم لا يصيبهم اي اذى، اذ ان لديهم ما يكفي من الامكانيات لحماية انفسهم.
ملاحظة: الحج و التراويح و مكة نفسها اغلقت لمدة .. فهل العقاب الجماعي له نتائج عكسية؟
يعني نسبة 20 في المائة فقط من النخبة المغربية تفهم الامور وليس من عموم الشعب لان مثل هده الاستفتاءات تكون على ناس تكتب وتقرء او تتصل بشبكة الانترنيت وتتصفح وتجيب عن البحث وهده النسبة هي اصلا 30 في المائة من المغاربة يعني نسبة قليلة جدا جدا
اقسم بالله ان المآمرة واضحة. الا وهي إغلاق المساجد والكراص لااقل ولا اكثر
نشكوا الى الله العثماني ومن ساعده على غلق بيوتالله
دماغ المغاربة يحتاج لتربية علمية وتلقين رزين للخروج من التخلف والبؤس الفكري الذي تخبط فيه أجدادنا ل14قرنا من الزمان وتركوا هذا الإرث الثقافي الجاهز والهزيل للأحفاذ كشريعة ومنهاج للتفسير والفهم لقضايا الحياة والكون والمجتمع، فمنذ استيقاضهم من الفراش في الصباح إلى لحضة عودتهم للنوم و همْ يفسرون ويلغِطون بتفاسير الشيوخ الظلاميين ولن تجد أحدا يفكِّر خارج الإطار المحدد والمسموح به من طرف الجماعة المحمدية.سهل إلقاء الفشل على الآخر الغريب أو الجار في أنه المُسبب للفشل عوَض الإعتراف بالذات وإنتقادها في أنها غير قادرة على الفهم والتفكير.جميع الجوائح عبر التاريخ سببها بشري فالله ليس بشرير لإلقاء الشر على بشر ضعيف لكن العصاة هُم يتَّهم الله بفعل الشر. كذلك# فكرة المؤامرة والماسونية سببها خلل في التفكير والشخصية المريضة
هذا الفيروس من فعل فاعل وحاشى لله أن يضر عباده . ولكن رب ضارة نافعة نحن الآن تعلمنا النظافة في منازلنا وشوارعنا. االهم احفظ جميع المغاربة واسف مرضاهم يارب
منع التراويح وإغلاق المساجد إعلان صريح بالخروج من الملة
ومن خرج من الملة فهو كافر ومن كفر ……..
الأغلبية الكبرى من المغاربة يعتبرونها جائحة فروسية آتية من الصين لا هي ماسونية ولا هم يحزنون.