تفشي الجائحة يدخل الهولنديين إلى مرحلة الصرامة

تفشي الجائحة يدخل الهولنديين إلى مرحلة الصرامة
صورة: أ.ف.ب
السبت 23 يناير 2021 - 18:48

تدخل هولندا، اليوم السبت، أصعب مرحلة من قيود مكافحة فيروس كورونا حتى الآن، حيث تفرض حظرا للتجوال ليلا على مستوى البلاد؛ في محاولة للسيطرة على معدل الإصابة.

واعتبارا من مساء السبت، يجب على السكان الالتزام بحظر التجوال من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4:30 من صباح اليوم التالي، وخلال هذه الفترة سيتم منعهم من مغادرة منازلهم.

والهدف من ذلك هو الحد من العدوى بصورة كبيرة؛ في ظل تزايد المخاوف من سلالات الفيروس الجديدة.

كما حظرت البلاد الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث تم اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا الأكثر نقلا للعدوى .

وسيواجه المخالفون لحظر التجوال غرامة قدرها 95 يورو، بينما هناك استثناءات للأشخاص الذين يسافرون للعمل، أو يعتنون بالآخرين، أو يضطرون إلى السفر، أو حتى ينزهون كلابهم.

ومن المقرر، مبدئيًا وفق ما ارتأته سلطات الأراضي المنخفضة، استمرار حظر التجوال حتى التاسع من شهر فبراير المقبل.

الرحلات الجوية حظر التجوال مكافحة فيروس كورونا هولندا

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