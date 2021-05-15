تفعيل النصوص القانونية ينتظر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

بعد أن حظيت المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بترحيب من طرف الهيئات العاملة في مجال حماية المال العام، تسود مخاوف من أن يؤدي عدم تفعيل القانون المذكور إلى تقصير هيئة النزاهة في النهوض بمهامها.
وبموجب القانون رقم 46.19، تم توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ إذ أصبحت تحوز صلاحية التقصي الإداري والإحالة على النيابة العامة في حالة المخالفات ذات الطابع الجنائي، غير أن التجربة الأخيرة التي مرَّ بها مجلس المنافسة أفرزت مخاوف من أن يؤدي عدم تفعيل النصوص القانونية إلى عرقة عمل الهيئة.
في هذا الإطار، قال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لـ”ترانسبارانسي” المغرب، إنّ وضع النصوص القانونية المؤطرة لعمل الهيئة الوطنية للنزاهة وحده لا يكفي، بل إنّ الغاية منها لا تتحقق إلا بتطبيقها، مشيرا إلى أن التجربة الأخيرة لمجلس المنافسة بإقالة رئيسه السابق وتعيين رئيس جديد، كانت بسبب عدم احترام القانون المنظم لعمل المجلس.
وأوضح البرنوصي، في تصريح لهسبريس، أن قانون مجلس المنافسة يتيح لأي شركة متضررة أنجز المجلس بشأنها تقريرا أن تلجأ إلى المحكمة، وهو الإجراء الذي لم يتم احترامه في النزاع الذي نشب بين المجلس وشركة توزيع المحروقات، التي ارتأت أن تلجأ إلى الملك، حيث تم تشكيل لجنة أوصت بمراجعة مساطر المجلس، وتكليف رئيس الحكومة بمراجعة القانون المنظم له.
وانطلاقا من هذا المعطى، قال البرنوصي: “نحن في ترانسبارانسي ثمّنا المصادقة على قانون هيئة النزاهة، ولكننا نؤكد أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي مهما كانت جودتها، ونتخوف من أن يتكرر نفس المشكل الذي وقع في مجلس المنافسة مع هيئة النزاهة”.
نظريا، فإنّ القانون رقم 46.19 قوّى ووسع وظائف ومهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، “لتتمكن الهيئة من أن تصبح أداة أقوى مما كانت عليه في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة”، كما صرح بذلك رئيس الحكومة بعد مصادقة هذه الأخيرة على القانون المذكور.
ويرتبط تحقيق هذا الرهان، في رأي أحمد البرنوصي، بـ”مدى توفر الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي، أم إننا نريد فقط إنشاء هيئات للحكوْمة ذات طابع صوري”، مشيرا إلى أن عدم احترام القوانين المؤطرة لعمل هذه الهيئات له تبعات جدّ سيئة على سمعة المغرب في ما يتعلق بالاستثمار، وكذلك على مستوى تنافسية اقتصاده.
ونبّه الكاتب العام لترانسبارانسي إلى أن ضعف التنافسية الاقتصادية وزعزعة ثقة المستثمرين، عاملان يؤديان بشكل مباشر إلى مشاكل اجتماعية مثل البطالة والهجرة.
أين القانون للسنة الثانية على التوالي مربيات التعليم الأولى بطنجة بدون رواتب وبدون ضمان اجتماعي وبدون تغطية صحية رغم الوباء.
والمسؤول جمعية النهوض بالتعليم الأولى التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية بطنجة .
ضيعونا الله ياخذ فيهم الحق جميعا.
كلام فارغ ومن المستحيل تطبيق القانون مهما ان في المغرب باك صاحبي والدليل على ما وقع سابقا
يقيني و هو راءي الشخصي ان الدولة العميقة لا و لا تريد محاربة الفساد …. و اكتر من ذالك تعتبره اذاة للتحكم في النخب.
كل ما تزاد قانون فالبلاد تزادت الرشوة .دائما القوانين كيتزادوا إذن الرشوة في تزايد. مثلا لما الدولة تزيد في ثمن دعيرة المخالفة من 500درهم إلى 1000درهم الرشوة غتنتقل 100 درهم إلى 200درهم .
مثلا سائق السيارة .المخالفات كثروا الدولة لي دارتهم باش تزمت السائق. مخالفة زجاج مشقوق مراية اليومية دالعافية الجيلي الروايض ممسحين هادوا ثانويين فالسيارة .ولكن سبب فالرشوة.المهم فالسيارة هو البرمي الكارت كريز ولفيزيط ولسرانس والضريبة
أخيرا تزادوا الصماطي ديال اللور إذن رشوة تزادت.
يلا بغيتوا تقضيوا على الرشوة نقصوا المخالفات في أي مجال . .
تحياتي لصاحب الرسم أبدعت و أصبت وفي نفس الوقت أضحكت هذا ما يسمى بالنقد الساخر و الا فلا
سيكون مئالها مئال مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات…. الأشغال والاشتغال والنتيجة من بعد…. وكما يقول المثل.. لا زربة على الأصلح…. ومتى جاء الخير ينفع….
كيف يمكن لمنظومة التحكم التي تستعمل الفساد والرشوة كأسلوب التحكم ان تصدر قرارات واجراءات لمحاربة الفساد والرشوة ؟؟ مع العلم ان مختلف لوبيات الفساد السلطوي والسياسي هم من يسيطرون على البلد !!
اتصلنا بالرقم الأخضر واتصلنا بوزارة الشغل والنائب الإقليمي لطنجة.
جمعية النهوض بالتعليم الاولي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية بطنجة لا نريد منها إلا اخطاءنا اجورنا للسنتين الماضيتين ونذهب إلى حال سبيلنا في السنة المقبلة. أما التغطية الصحية والضمان الاجتماعي فعند الله سنأخذ حقوقنا .
لا أحد يثق بهذه الخرافات كل من له سلطة يعيش بالرشوة فهي وراثة جينية من الأب إلى الأولاد أما أساس الدولة فهو قائم على الرشوة وفساد من مستثمرات وديون خارجية تكلموا لنا على الروتينية
monsieur Imad..vraiment vous avez une façon de critiquer et mettre en valeur par votre crayon des sujets qu’il faut un livre pour les faire comprendre à des intellectuels…par contre votre style de caricature. donne une vue panoramiques aux sujets d’actualites facile à comprendre par le marocain le plus analphabète .merci encore….
تعريف الرشوة أولا
الرشوة مستويات
الخِدمة التي يتربح منها أي شخص مستغلا حاجة الناس لتلك الخدمة فيضاعف ثمنها أضعافا تعد من أكثر الاضرار التي تخلق تفاوتات اجتماعية دون وجه حق
فكل من تضاعف رصيده مقابل خدمة يسديها للمجتمع بسبب رفع قيمة الخدمة يضر بالتوازن المجتمعي
كل من تضاعف رصيده مقابل مهنة معينة يزاولها مع الدولة كمنتخب أو نائب برلماني أو وضيفة عمومية…
فإذا الحل سهل جدا
تقرير سنوي عن الارصدة والاملاك المضاعفة ومقابلتها بما يوازيها من أداء الضرائب كفيل بأن يحد من التفاوتات الاجتماعية الغير مستحقة
اصبح المغرب معملا لإنتاج القوانين والمجالس واللجان والتوصيات والهيءات والكلام التي تزيد من تعقيد الأمور
هناك تيار آخر يجتهد حتى تكون هذه القرارات فارغة ومن الصعب تطبيقها. فمثلا عند إنجاز العديد من الوثائق ثم اعتماد الأنترنيت والبريد وفي المغرب لازال هذا بعيدا وليس في متناول العديد، وهنا يبقى على المواطن أن يبحث على وسيط يستغنيه من هذا الصداع الرأس، فقد أصبحنا نرى صفوف طويلة أمام وكالات البريد أو الإدارات العمومية قد تأخد منك نهارا كاملا وعن وصولك للشباك تفاجؤ بأن ملفك غير كامل. أما جائحة كورونا فهي مناسبة للبعض للإغتناء خاصة في ما يخص إرتداء الكمامات أو رخصة التنقل التي تتسم بالعشواىية وميزاج المراقب وإما أن تؤدي الغرامة أو تستعين بشخص له تدخلات مهمة أو تدفع قهيوة…إنها الفوضى بكل المقاييس التي لا تساوي فيها القوانين شيئا سوى على الدراويش والبسطاء.