تفكيك خلية إرهابية يسقط 4 أشخاص في وجدة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية خطيرة تنشط في مدينة وجدة.

وباشرت قوات مكافحة الإرهاب، في الصباح الباكر، عمليات مداهمة متزامنة في 4 مناطق متفرقة بأحياء “سيدي لخضر” و”الزيتون” و”الواد الناشف” و”طريق جرادة”.

وأسفرت هذه العمليات، التي أشرفت عليها عناصر ذات خبرة عالية من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن توقيف 4 أشخاص متطرفين، ضمنهما شقيقان.