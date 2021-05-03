تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية ضواحي الناظور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، الإثنين، من تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة السرية بجماعة سلوان التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

ومكنت هذه العملية الأمنية، بعد اقتحام منزل بالجماعة سالفة الذكر، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 46 سنة، تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في قضية تتعلق بالهجرة السرية والاتجار بالبشر.

وعلى إثر تفتيش المنزل من طرف العناصر الأمنية، جرى حجز سيارتين وقاربين مطاطيين وبعض المعدات التي تدخل في صناعة هذا النوع من القوارب.

ووضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث معه لمعرفة امتدادات هذا النشاط الإجرامي للوصول إلى باقي المتورطين فيه.