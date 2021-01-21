تفكيك شبكة تهريب دولي للمخدرات تضم مغاربة

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، الخميس، من تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات على متن القوارب النفاثة صوب السواحل الإسبانية.

وأسفرت هذه العملية، حسب ما أورده الموقع الرسمي للحرس المدني الإسباني، عن اعتقال 45 شخصا من حاملي الجنسيتين الإسبانية والمغربية.

وقد تم تنفيذ العملية بناء على تحقيقات عميقة قادت إلى تحديد تحركات الشبكة على مستوى عدد من المدن الأندلسية بجنوب إسبانيا.

وضبط الحرس المدني الإسباني، في هذه العملية، 1600 كيلوغرام من مخدر الحشيش، إلى جانب 5 قوارب عالية السرعة تقدر قيمتها بأزيد من مليون وثلاثمائة ألف يورو.

وتوبع الموقوفون الـ45 ضمن الشبكة المفككة بتهم تتعلق بارتكاب جريمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال، وتهديد الصحة العامة، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية.