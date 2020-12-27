تفكيك عصابة مختصة بالسرقات في الدار البيضاء

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ارتكاب السرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تدخلت من أجل إجهاض محاولة المشتبه فيه الرئيسي الانتحار بمنطقة شاطئية بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تُظهر الأبحاث والتحريات أنه متورط في اليوم نفسه في إضرام النار عمدا في سيارة خاصة تعود ملكيتها إلى زوجته، والتي يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات سرقة مقرونة بالعنف، استهدفت إحداها مؤسسة صناعية ضواحي مدينة الدار البيضاء ومكنت من الاستيلاء على مبلغ 45 مليون سنتيم.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم الذين تبيّن تورطهم في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عمليات أخرى للسرقة بالكسر وتحت التهديد باستعمال العنف، استهدفت مؤسسات تجارية ومقاهٍ، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم عن حجز سيارتين ومبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.