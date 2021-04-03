الخارجية الأمريكية تشيد بآليات الشرطة المغربية للوقاية من التعذيب

أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي استعرض وضعية حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2020 “عدم تسجيل أي حالة للاختفاء القسري أو القتل العمد المرتكب من طرف أحد موظفي إنفاذ القانون أو المقترف باسم السلطة”.
وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية بآليات الوقاية من التعذيب التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني السنة المنصرمة، في سياق توطيدها الضمانات الإجرائية الداخلية التي تنهض كحائل ضد التعسف أو الشطط أثناء مزاولة المهنة الشرطية. كما ورد ضمن هذا التقرير “التنويه باعتماد المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2020 آلية داخلية للتحري والتحقيق في شبهات التعذيب والممارسة الحاطة من الكرامة المسجلة في حق موظفي الشرطة”.
وأضاف التقرير أن “هذه الآلية الداخلية عالجت وحققت في أربع قضايا تتعلق بستة موظفين للشرطة”، وأن “المديرية العامة للأمن الوطني قررت في أعقاب نتائج البحث إحالة أربعة شرطيين على العدالة من أجل محاكمتهم طبقا للقانون، بينما أصدرت عقوبات تأديبية صارمة في حق موظفين اثنين”.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ تعيين عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني، مجموعة من الآليات الرامية إلى توطيد البعد الحقوقي في العمل الأمني، وتعزيز الوقاية من التعذيب وغيره من الممارسات الحاطة من الكرامة خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وأضاف المصدر ذاته: “لقد تم إحداث نظام لليقظة الصحية داخل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وإعداد سجل خاص بالحالة الصحية للمحتفظ بهم، وذلك ضمانا لمنع أي أفعال قد تندرج ضمن التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو المهينة. كما تم تجهيز هذه الأماكن بكاميرات للمراقبة وإخضاعها للافتحاص اليومي من طرف الرؤساء المباشرين، فضلا عن التفاعل السريع والجدي مع جميع التظلمات والشكايات من طرف الآلية الداخلية للتحري في مزاعم وشبهات التعذيب”.
وشدّد المصدر الأمني ذاته على أن تقرير الخارجية الأمريكية جاء ليعزز المنحى المضطرد الذي تسير فيه المديرية العامة للأمن الوطني، والذي يروم أساسا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا من جهة والمؤسسة الأمنية من جهة ثانية، وليدحض في المقابل كل الادعاءات الواهية التي تحاول المساس بصورة موظفي إنفاذ القانون عبر نشر الأكاذيب والمزاعم الزائفة.
ونعم الاشادة ونعم الوقاية……شكون شكارة العروسة…..شاهدنا ذلك بام اعيننا الاسبوع الفارط نموذج حي لضربة مقص استهدفت اطارا اكاديميا من طرف شخص قيل انه عون سلطة او مخبرها بصلاحيات واسعة وقد شاهد العالم كله هذه اللقطة الفريدة وهي بتوقيع مغربي خالص…..اما بلاد العم سام فلديها ماركات مسجلة باسمها في حق السود والعرب والمسلمين اخرهم الشرطي الامريكي المجرم قاتل الشخص الاسود بحذاءه….
هذا اكيد ولا يختلف فيه اثنين لأن التحقيق مع عناصر الأمن ليس هو تفرقة المظاهرات في الرباط .
خطوة هامة من الخارجية الامريكية التي تتبع الى ادارة و ورئاسة ديموقراطية تولي اهتماما كبيرا و اولوية قصوة لكل ماله علاقة بحقوق الانسان، هذا التنويه و الاعتراف ياتي بالتزامن مع انتقاد نفس الادارة للوضع الحقوقي بجمهورية فراقشيستان المجاورة، اظن ان المغرب له دهاء سياسي عظيم حيث لعب اوراقه جيدا حسب كل مرحلة و حسب كل ادارة امريكية جمهورية او ديموقراطية، ليس من السهل كسب ثقة الديموقراطيين في الجانب الحقوقي، اظن ان استقلال القضاء و النيابة العامة و التعديلات و التعيينات الملكية في هرم القضاء و النيابة العامة و اطلاق سراح بعض المعتقلين مع التخفيف عن آخرين كان لها دور كذلك..باختصار المغرب كسب الورقة التي كانت تهدد الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء و تهدد علاقاته بالادارة الديموقراطية الجديدة بزعامة بايدن.. و ما الوفد الحزبي الشبابي الديموقراطي الذي زار الداخلة مؤخرا سوى مقدمة لما هو آت في الأفق..ارتاحوا و ناموا قريري الاعين يا مغاربة فكل شيء على ما يرام
الشرطة الامريكية هي المتهمة رقم 1 عالميا في التعديب و القتل وسوء المعاملة ،ادن لماذا نحن فريحين و مسرورين بشهادتها؟؟؟!!!
هادي هي التالية ديال عسكر الجزاءر
ماذا ستقولون في هذا التقرير السنوي هل هو مزور. أم ماذا؟
بلادنا في الطريق الصحيح دعوا الأعداء يبحثون عن أخطاءنا في قمامات الأزبال
هل الوقاية من التعذيب أم التفنن و الإبداع فيه؟ ما زلنا نسمع مواطنين يشتكون من التعذيب في أقبية الشرطة! هل تم التحقق من ذلك حقوقيا، جمعويا و قضائيا؟ لماذا تستظل الدولة و مؤسساتها دائما بشهادات حسن السلوك الأجنبية؟ هل هي مستقلة أم تابعة و خادمة لهذه الجهات؟ كيف كانت وضعية حقوق الإنسان في ترامبيا في 2020 بعد مقتل جورج فلويد؟
وماذا عن مقتل جورج فلويد أمام عدسات المصورين؟ فاقد الشيء لا يعطيه.الشرطة لا تعذب و لا تقتل أي مسؤول في أي بلد كان، لأن وجودها هو لحماية المسؤولين. أما المواطنين، فنعم ، كرامتهم مباحة و دمهم مهدور سواء في العلن أو في أقبية الشرطة.هذا واقع لا ينكره عاقل .فالشرطة ارتبطت نشأتها تاريخيا بوجود طبقة اقطاعية لحمايتها .
باين من الصورة ان ترامب هو لي نجح في الانتخابات :):):)
بدون شك هناك تطور كبير شهده المغرب من ناحية احترام حقوق الانسان ,اصبحت الوجبات الغذائية في السجون المغربية تتكلف بها مقاولات خاصة كممولي الحفلات catering هدا لايخفا عل احد بقي فقط ماهو تشريعي يجب ان يطور متلا هناك قانون يحمي النساء من التحرش الجنسي وليس هناك قانون يجيز العلاقات الرضائية حتا تحدد المسافة بين هدا وذاك اذن هناك تناقض في القانون فجميع الحالات الرجل معرض للعقوبة اما بالزنا لو التحرش الجنسي في جميع الدول التي لديها قانون التحرش الجنسي لديها علاقات جنسية رضااية
لكن جنرالات فرنسا المقيمون في الجزائر يقولون عكس ما تقوله الخارجية الأمريكية وبشهادة الجنرالات المقيمين في الخارج
هذا يعني بأن أمريكا ستفتتح قنصلية لها بالداخلة وهي قولا وفعلا ، وعند ذلك الجزائرستسحب سفيرها من أمريكا ، كما سحبته من كوت ديفوار ،