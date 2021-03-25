تقرير رسمي: "مساعدات كورونا" تقلص الفقر والهشاشة في المغرب

تقرير رسمي: "مساعدات كورونا" تقلص الفقر والهشاشة في المغرب
صورة: منير امحيمدات
الخميس 25 مارس 2021 - 12:00

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن جائحة فيروس “كورونا” المستجد غيرت المنحى التناقصي للفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية في المملكة، وأثرت على المستوى المعيشي للأسر المغربية؛ لكن المساعدات التي قدمتها الدولة كان لها أثر إيجابي، عبر تخفيض ارتفاع هذه المؤشرات.

وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية”، أنه بدون المساعدات العمومية التي قدمتها الدولة للأسر والأفراد كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين.

وحسب المعطيات الرسمية للمندوبية، فقد تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني في سياق الأزمة الصحية، حيث انتقل من 1,7 في المائة قبل هذه الأزمة إلى 11,7 في المائة خلال الحجر الصحي؛ و5 مرات في الوسط القروي، من 3,9 إلى 19,8 في المائة؛ و14 مرة في الوسط الحضري، من 0,5 إلى 7,1 في المائة.

كما سجلت المذكرة المنجزة حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية” تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، حيث انتقل من 7,3 في المائة قبل الحجر الصحي إلى 16,7 في المائة أثناء الحجر الصحي. وانتقلت هذه النسب على التوالي من 4,5 إلى 14,6 في المائة في الوسط الحضري، ومن 11,9 إلى 20,2 في المائة في الوسط القروي.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه في ظل هذه الظروف تدهورت الفوارق الاجتماعية وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42 في المائة) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” 44,4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38,5 في المائة قبل الحجر الصحي.

وقالت المؤسسة ذاتها إن هذه المضاعفات السلبية لوباء “كوفيد-19” على المستوى المعيشي للأسر تستدعي مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية، بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة.

وعملت المندوبية على محاكاة تأثير المساعدات العمومية الموجهة إلى الأسر المستفيدة على مستواها المعيشي اعتمادا على مزاوجة معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل والجولة الثانية من البحث الوطني حول “كوفيد-19″، حيث تبين لها أن المساعدات الحكومية خفضت من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط.

وتجلى من نتائج هذه المحاكاة أن المساعدات الحكومية خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسرة، حيث انخفض معدل الفقر المطلق بمقدار 9 نقاط على المستوى الوطني، لينتقل من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويل المساعدات، وعلى التوالي من 7.1 إلى 1.4 في المائة في المناطق الحضرية ومن 19.8 إلى 4.5 في المائة في المناطق القروية. كما أشارت نتائج المحاكاة أيضا إلى انخفاض مؤشر “جيني”، وهو مقياس تركيبي للفوارق الاجتماعية، من 44.4 في المائة بدون مساعدات حكومية إلى 38.4 في المائة بعد تلقي المساعدات الحكومية.

الفقر والهشاشة الفوارق الاجتماعية المغرب فيروس كورونا مساعدات

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‫تعليقات الزوار

12
  • مواطن من المغرب
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:11

    عن أي تقلص تتحدثون. معظم الأسر المغربية غارقة في الديون. ديون مول الحانوت. ديون الصيدلي. ديون مول الكراء. ديون القروض الصغرى. ديون المدارس. ديون الأقارب والاصدقاء… ديون صار من الصعب اداؤها.

    46
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  • الحمصي رضوان
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:16

    كان من الواجب على الدولة ان تبقى متستمرة في تقديم المساعدة للفئاة الهشة طيلة جائحة كورونا، فلا يعقل أن هذه الجائحة لا زالت مستمرة معنا الى يومنا هذا، والاستفادة من الدعم كانت فقط في ثلاثة اشهر الاولى من بداية هذا الوباء الذي أثر بشكل كبير جدا على الاسر الفقيرة والمتوسطة.

    25
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  • يوسف
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:18

    اجي واش مكتحشموش تكدبو على الشعب المغربي

    47
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  • Nadia
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:18

    خلال كوفيد الاسر المعوزة اخدت مرتين المبلغ المحدد للدعم. يعني الفين درهم ولا شوية اكثر على حسبب عدد الافراد ساعدت؟ فاش تساعد الفين درهم ولا ثلاث الف خلال سنة كاملة من كوفيد ؟؟؟

    16
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  • إن لم تستحيي فافعل ما شئت
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:19

    سبحان الله كون ما ديك 2 ريال ديال المساعدات كانو المغاربة غادي يموتو بجوع، عام و الصرف كاين اللي وصلاتو المساعدة ديال 1000 درهم مرة وحدة و كاين اللي وصلاتو زوج مرات و قليل اللي وصلاتو المرة الثالثة اكثر من عام عطاو فيها كأقصى تقدير 3000 درهم و قاليك حاربو الفقر. للأسف حكومة فاشلة

    26
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  • السويسي
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:20

    الفقر في المغرب يزداد سنة بعد أخرى وكرونا ابانت عن الهشاشة والفقر المدقع اما القول عكس هذا فمن باب النفاق

    22
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  • wakrim
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:24

    800 درهم ولا هديك 1000 درهم فعلا نقصوا الفرق بزااف وخلاو المواطنين عايشين في اطمئان لان الشعب كلشي كان عنده وهديك 1000 درهم سدات الحاجيات لي كانت خاصة كل بيت
    الله اعطينا وجهكم
    الفقر لي تفقر الشعب في هاد الجائحة ماغديش يهزو فيها الراس على مدى سنين باركة ماطنزو وضحكوا على الذقون

    23
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  • [email protected]
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:40

    الدولة قامت بتوزيع المساعدات فقط اما تمويل صندوق كورونا فكان من جيوب المواطنين…افرادا وجماعات…

    7
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  • عاقل
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:42

    أولا المساعدات التي قدمها الموضفين من الإقتطاعات وليس الدولة من قدمت المساعدات. ثانيا800 او 1000 درهم إسترجعتها الدولة عن طريق الفواتير الباهضة للكهرباء والماء. كورونا في بلادنا لم تزد الفقراء إلا فقرا والعكس صحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل

    10
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  • mhamd
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:43

    واش جبتو خبار ديال ناس راه اوصلات فيهم لعظم ها لكراء ها ضوءاولماء ها لمعيشة كلشي غالى اونتما بخير محسين بوالو داكشي علاش غير لخرج من دارو كيهظر على شعب

    3
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  • الشايب
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:54

    سعداتك امول تقاعد ديال 7 دالمليون وسعداتك امول الصالير ديال 50 و60 مليون اما حنا صحاب 2700 درهم او مايزيد بمأئتين او ثلاث مائة درهم او من يدور في فلكهم نسأل الله ان يبارك لنا…
    وناس مساكن عطيتهم 800 درهم لمدة شهرين او ثلاث أشهر تمنون عليهم انه بفضل هذه المساعدات قلصتم الفوارق ….كثرة الهم كضحك على من تضحكون ….

    0
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  • فاذا لم تستحي ففعل ماشئت
    الخميس 25 مارس 2021 - 12:54

    سبحان الله وشكون قالهالكم داك 800 dh او 1000 dh هي باش نقدات ناس من الفقر اما كانو يموتو بجوع الله يعطينا وجهكم .واحد المثال شعبي كيقول الكرش شبعانة وكتحسش بجيعانة.ناس مزالا كتسعى بالعربية ومقصحة. ولحاس بالمزود غي لمخبوط به وسلام عليكم

    0
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