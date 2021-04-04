تقرير يرصد سبعة اتجاهات لمستقبل نظام "الاشتغال عن بعد" في العالم

نشرت شركة “مايكروسوفت” نتائج أول تقرير سنوي لمؤشر توجهات بيئة الأعمال تحت عنوان “بيئة العمل الهجينة هي مستقبل الأعمال – هل نحن جاهزون؟”، وكشف سبعة اتجاهات لبيئة العمل الهجينة التي يجب على قادة الأعمال تبنيها خلال المرحلة المقبلة.

ويشير التقرير إلى أنه يتعين على قادة الأعمال اعتبار بيئة العمل الهجينة مستقبل الأعمال، وتتطلب تبنيها بصورة دائمة ومستدامة، إذ ستصبح الافتراضات السابقة حول مستقبل الأعمال من الماضي.

وجاء في التقرير أن شبكات العلاقة والتواصل المباشر بين الموظفين وفرق العمل تقلصت بسبب العزلة، إلا أن نظام العمل الهجين كفيل بإعادة تنشيطها وتعزيزها.

وحسب مُعطيات الوثيقة فقد تضاعفت أعداد الاجتماعات المنعقدة على مستوى العالم، كما تم إرسال أكثر من 40 مليار بريد إلكتروني خلال شهر فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وتم إضفاء الطابع الإنساني على العمل، إذ أشار 40 في المائة إلى أنهم أصبحوا يشعرون بنفسهم بصورة أكبر مقارنة بالوضع قبل الجائحة.

ووفقاً لخلاصات التقرير فإن العالم على أعتاب مرحلة جديدة في عالم الأعمال، إذ بات 73 في المائة من الموظفين المستطلعة آراؤهم يفضلون أن تستمر خيارات العمل المرنة عن بعد.

كما أوردت مايكروسوفت أنه تم إعلان وظائف عن بُعد على شبكة LinkedIn بحجم يبلغ 5 أضعاف مقارنة بالفترة التي سُجلت خلال الجائحة، كما أن أكثر من 40 في المائة من القوة العاملة في العالم يفكرون في ترك وظائفهم هذا العام، و46 في المائة يخططون للانتقال إلى وظائف جديدة الآن، حيث يمكنهم العمل عن بعد.

ويوضح التقرير أن بيئة العمل المرنة ستؤثر على كل من الموظفين الذين يودون البقاء في شركاتهم، وكذلك الموظفين الذين هم بصدد ترك وظائفهم في الشركة، وأيضاً الموظفين الجدد الذين سينضمون حديثاً إلى بيئة العمل.

وتضمن تقرير مؤشر اتجاهات العمل لعام 2021 نتائج دراسة استقصائية لأكثر من 30000 شخص في 31 دولة عبر العالم، كما تم تحليل مؤشرات العمل الأخرى عبر كل من منصة Microsoft 365 وLinkedIn.

وحسب التقرير فإن هناك سبعة اتجاهات للعمل الهجين يجب على قادة الأعمال أن يأخذوها بعين الاعتبار خلال المرحلة القادمة:

• سيكون نهج العمل المرن أساسيا في مستقبل الأعمال.

• لم يكن قادة الأعمال على تواصل مباشر مع موظفيهم وشكلت هذه الظروف فرصة لإعادة التواصل بينهم.

• الإنتاجية العالية تخفي خلف الكواليس قوة عمل متعبة.

• الجيل “Z” (ما بعد جيل الألفية) معرض للخطر وبحاجة إلى إعادة تفعيل طاقته وتنشيطه.

• تقلص شبكات التواصل بين الموظفين وتضاؤل التفكير الجماعي بين زملاء العمل بسبب العزلة يهدد الابتكار.

• الثقة تحفز الإنتاجية والسعادة.

• الموهبة موجودة في كل مكان في بيئة العمل الهجين.

وبالإضافة إلى هذه الاتجاهات، سلط التقرير الضوء على الإستراتيجيات التي يتعين على قادة الأعمال القيام بها قبل التحول إلى المرحلة المقبلة:

• وضع خطة لتمكين الموظفين من العمل بمرونة بصورة كاملة.

• الاستثمار في التكنولوجيا لتقليص الفجوة بين العالمين المادي والرقمي.

• إيجاد حلول للإرهاق الذي تسببه الوسائل الرقمية.

• منح الأولوية لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي والثقافي.

• إعادة النظر في خبرة الموظفين لتمكينهم من استخدام مواهبهم بطرق جديدة ومتنوعة.