تقرير يعرض تحديات القطاع الخاص زمن "كورونا"

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه سيتم، الخميس القادم، عبر المناظرة المرئية، عرض أول تقرير مشترك بعنوان “تنمية القطاع الخاص في المغرب: التحديات والفرص المتاحة في زمن وباء كوفيد- 19”.

وأضاف المصدر ذاته أن “التقرير يعتبر أول تحليل مشترك بين ثلاث مؤسسات مالية دولية، ويتناول التحديات التي تواجه الشركات المغربية في السياق الحالي للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما يعرض الفرص المتاحة”.

وأشار المنظمون إلى أن عرض التقرير سيتم بحضور ممثلين عن السلطات والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الشريكة ووسائل الإعلام، حيث سيجري تفصيل الاستنتاجات الرئيسية.

وورد ضمن المعطيات ذاتها أن اللقاء سيشكل فرصة لتوضيح الإمكانيات الناتجة عن تطوير العرض المغربي القابل للتصدير إلى دول القارة، كما سيتطرق إلى صعوبات الحصول على التمويل من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب.