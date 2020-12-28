تقنيون من وزارة الخارجية يمهدون لافتتاح مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب

نفت مصادر مسؤولة صحة الأخبار التي راجت على وسائل إعلام إسرائيلية، ونقلتها منابر مغربية، بخصوص توجه وفد مغربي رسمي اليوم الاثنين إلى تل أبيب.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأمر يتعلق بفريق تقني من وزارة الشؤون الخارجية توجه إلى إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلديْن.
ووفق المصادر نفسها فإن الفريق التقني يتفقد الأمور المتعلقة باللوجستيك، ولن يجري أية لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين؛ خلافاً لما نقلته بعض وسائل الإعلام التي قالت إن “وفدا مغربيا يصل اليوم الاثنين إلى إسرائيل لمناقشة تفاصيل إطلاق الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مكاتب الاتصال وقضايا أخرى”.
وبعد انتهاء الفريق التقني من إعداد الحاجيات اللوجستيكية، يرتقب أن يتوجه وفد مغربي رسمي من الحكومة المغربية لحضور مراسيم افتتاح مكتب الاتصال في تل أبيب، والذي ظل مغلقاً عدة سنوات قبل أن يتقرر، في العاشر من دجنبر الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد في تصريح، بمناسبة زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، أن فتح مكتب الاتصال مع تل أبيب ونظيره الإسرائيلي في المغرب سيتم خلال الأسبوعين المقبلين؛ ما يعني أن موعد الافتتاح هو الأسبوع المقبل.
نعسنا بخير ، في الصباح وجدنا إسرائيل حبيبة و دولة صديقة و الاسرائليين خوتنا .
مرحبا بفتح مكاتب الاتصال والعقبى للسفارات وقنصلية إسرائيلية بالداخلة أو العيون…وتصحيح خريطة المغرب.تحياتي
يجب تعميق الروابط والعلاقات مع اشقاءنا في اسراءيل في كل المجالات ؛ انه شعبنا واخوتنا الذين يحبوننا ويحبون لنا الخير ؛ وخاصة في المجال العسكري بحكم ان اشقاءنا لهم الكلمة الاولى في مجموع الشرق الاوسط من حيث الناحية العسكرية والمخابراتية؛ والتفكير في انهاء العلاقات بشكل نهاءي مع حكام جمهورية الفراقشية الارهابية الذين لا يكنون لنا الا الشر لعنة الله عليهم
لن اتفاجا اذا امر التوفيق بالدعاء “لإسرائيل ” في مساجد المملكة و اصبح من مهام الشبخ و المقدم ان يتاكد من انك تعلق نجمة دواود مي محلك او مكتبك او حتى منزلك. اذا كان التطبيع ضروريا فليكن مع الريف و الشرق و الجنوب المنسيين. أما الصحراء فهي صحراءنا و كنا على الطريق الصحيح لاسترجاعها دون المرور على بني صهيون. سترون العجب كما رآه المصريون و الاردنيون و الفلسطينيون .
وا وزارة الخارجية هضرو علينا الطلبة باش نلتاحقو ف روسيا ولا حنا موضوع ميستاهلش النقاش
لقد هرمنا…. هرمنا و خرج لينا الشيب من أجل هذه اللحظة التاريخية.الشعب يريد السفارة في العمارة،و لا حول ولا قوة إلا بالله
الله المعين ولكن يجب على اخواننا العبريين أيضا افتتاح السفارة العبرية الاسرائيلية في الرباط و قنصلية في الداخلة أو العيون ،نحن نحبكم في الله ،قوله تعالى إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
Il faut accélérer le processus de normalisation des relations avec l’état Hébreu, et couper les écoutes avec le pay qui est dirigé par les Généraux Algériens.
خريطة مبتورة من الصحراء المغربية في مكتب نتانياهو، ،،،،،،هدا خطأ جسيم :::::::المغرب اعترف بإسرائيل حان الوقت بأن تعترف هده الأخيرة بمغربية الصحراء وبدون أي تردد؛؛؛؛؛؛؛
كم هو جميل ان تبرم صفقات مع انضمة شمالية او حتى دكتاتورية، فلا شعب يستفتى و لا برلمان يناقش و يصوت و لا حكومة لها راي و لا احزاب تعارض. الكل يصفق و يثمن و يزكي و يطبل . لهذا يحب ترامب و من على شاكلته هذه الانظمة.
من خلال مصادر موثوقة فإن مكاتب عديدة إسرائيلية موجودة في مدينه طنجة وتعمل ليل نهار من أجل مصالح اسرائيل وقد خصصت اسرائيل لهدا العمل يهود ومسلمين يعملون بشكل جماعي وفردي لتزويد اسرائيل بكافة المعلومات الثي تدخل في السياسة الداخلية والخارجية للمغرب وحتى بالحاشية المقربة من القصر الملكي التعامل مع اسرائيل يجب ان تتخد له كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة خاصه في المخابرات المغربيه والمحيط الملكي
اللهم بارك.مصلحة الوطن هي الأولى….أكبر صهاينة هم حكام المرادية وجنيرالتهم المجرمين…من 45 سنة وهم يمكرون وبرتكبون جرائم حرب ضد جيرانهم…مارسوا الرعب ضد تونس واستحوذوا على جزء مهم من أراضهم..وبقومون بتخويف موريتانيا حتى تنساق مع أطروحتهم الفاشلة…نظام مفيوزي يستحق عقوبات دولية…لعنة الله عليهم…