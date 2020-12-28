تقنيون من وزارة الخارجية يمهدون لافتتاح مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب

نفت مصادر مسؤولة صحة الأخبار التي راجت على وسائل إعلام إسرائيلية، ونقلتها منابر مغربية، بخصوص توجه وفد مغربي رسمي اليوم الاثنين إلى تل أبيب.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأمر يتعلق بفريق تقني من وزارة الشؤون الخارجية توجه إلى إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلديْن.

ووفق المصادر نفسها فإن الفريق التقني يتفقد الأمور المتعلقة باللوجستيك، ولن يجري أية لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين؛ خلافاً لما نقلته بعض وسائل الإعلام التي قالت إن “وفدا مغربيا يصل اليوم الاثنين إلى إسرائيل لمناقشة تفاصيل إطلاق الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مكاتب الاتصال وقضايا أخرى”.

وبعد انتهاء الفريق التقني من إعداد الحاجيات اللوجستيكية، يرتقب أن يتوجه وفد مغربي رسمي من الحكومة المغربية لحضور مراسيم افتتاح مكتب الاتصال في تل أبيب، والذي ظل مغلقاً عدة سنوات قبل أن يتقرر، في العاشر من دجنبر الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد في تصريح، بمناسبة زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، أن فتح مكتب الاتصال مع تل أبيب ونظيره الإسرائيلي في المغرب سيتم خلال الأسبوعين المقبلين؛ ما يعني أن موعد الافتتاح هو الأسبوع المقبل.