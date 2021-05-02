تلاميذ يتنافسون في تجويد القرآن بإقليم كلميم

نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بكلميم مسابقة للمواهب في تجويد القرآن الكريم لفائدة تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

وتهدف هذه المسابقة الدينية التي نظمت بشراكة مع مؤسسة التفتح الفني والأدبي، وبدعم من جمعية الخير لكفالة اليتيم، إلى تشجيع الأجيال الصاعدة على حفظ القرآن الكريم، واكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال، فضلا عن غرس ثقافة دينية للأجيال القادمة.

وتبارى في مسابقة التجويد، التي همت الأحزاب العشرة الأخيرة من القرآن الكريم وفق قواعد التجويد برواية ورش عن نافع، 12 تلميذا، ثلاثة منهم يمثلون مؤسسات التعليم الإعدادي الخصوصي، وتأهلوا في المسابقة الإقصائية التي نظمتها مؤخرا المديرية الإقليمية للتربية الوطنية.

وأسفرت المسابقة النهائية عن تصدر التلميذ معاد محفوظ من إعدادية عبدالكريم الخطابي للمرتبة الأولى، متبوعا بأسماء سكيح من إعدادية محمد بن الحسن الحضرمي، ثم حورية تلميذي من إعدادية عبدالكريم الخطابي في المرتبة الثالثة.

وأكد محفوظ ماء العينين، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بكلميم، أن تنظيم هذه المسابقة الدينية يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، وخاصة المشروع العاشر منه، وكذا في إطار الأنشطة الثقافية والدينية والتعليمية التي تقوم بها المديرية بتنسيق مع شركائها.

وأبرز المتحدث ذاته أهمية تنظيم هذه المسابقة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، الذي يتم فيه الاهتمام أكثر بالقرآن الكريم وتجويده وبالعلوم الشرعية المرتبطة به.