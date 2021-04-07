تلفاز بشاشة متحولة من "سكاي وورث"

كشفت شركة “سكاي وورث” النقاب عن التلفاز W82 الجديد، والذي يمتاز بشاشة مرنة قابلة للتحويل من الوضع المنحني إلى الوضع المسطح.

وأوضحت الشركة الصينية أنه بفضل تقنية Skyworth OBM Transform المتطورة تتحول الشاشة المنحنية إلى الوضع المسطح عندما يشاهد العديد من المستخدمين التلفاز من مواضع جلوس مختلفة.

ويأتي التلفاز W82 الجديد بشاشة QLED قياس 65 بوصة بدقة وضوح 4K وبسرعة 120 هرتز، كما أنه يدعم التقنيات HDMI 2.1 و Wi-Fi 6 و Dolby Vision و HDR10.