تلفاز بشاشة متحولة من "سكاي وورث"

تلفاز بشاشة متحولة من "سكاي وورث"
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 01:58

كشفت شركة “سكاي وورث” النقاب عن التلفاز W82 الجديد، والذي يمتاز بشاشة مرنة قابلة للتحويل من الوضع المنحني إلى الوضع المسطح.

وأوضحت الشركة الصينية أنه بفضل تقنية Skyworth OBM Transform المتطورة تتحول الشاشة المنحنية إلى الوضع المسطح عندما يشاهد العديد من المستخدمين التلفاز من مواضع جلوس مختلفة.

ويأتي التلفاز W82 الجديد بشاشة QLED قياس 65 بوصة بدقة وضوح 4K وبسرعة 120 هرتز، كما أنه يدعم التقنيات HDMI 2.1 و Wi-Fi 6 و Dolby Vision و HDR10.

التلفاز W82 تكنولوجيا شاشة شركة "سكاي وورث"

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