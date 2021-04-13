تلفاز لعشاق الألعاب من سامسونغ

أطلقت شركة سامسونغ التلفاز QX2 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفاز QX2 الجديد يأتي بشاشة QLED قياس 55 أو 65 أو 75 بوصة، وبجسم نحيف للغاية؛ حيث يبلغ سُمكه 2.5 سم فقط.

ويمتاز التلفاز QX2 الجديد بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، بينما يبلغ زمن التأخير 5.8 مللي ثانية، كما أنه يدعم تقنيات VRR و AMD FreeSync Premium و HDR10+.