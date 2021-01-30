أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • mokrini
    السبت 30 يناير 2021 - 14:45

    بالصحة والراحة للقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وكافة افرادها من جميع الرتب العسكرية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تلقيح القوات المسلحة الملكية
السبت 30 يناير 2021 - 14:30 1

تلقيح القوات المسلحة الملكية

صوت وصورة
ليديك واستقالة العماري
السبت 30 يناير 2021 - 12:38 7

ليديك واستقالة العماري

صوت وصورة
زراعة الشمندر السكري
السبت 30 يناير 2021 - 11:30

زراعة الشمندر السكري

صوت وصورة
بدون عنوان: سفر العطش
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:30 5

بدون عنوان: سفر العطش

صوت وصورة
الكيحل والتحالفات السياسية
الجمعة 29 يناير 2021 - 21:23 11

الكيحل والتحالفات السياسية

صوت وصورة
المساحات الخضراء بالعاصمة
الجمعة 29 يناير 2021 - 19:24 7

المساحات الخضراء بالعاصمة