تلقيح الملك يطمئن المغاربة

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تعليقات الزوار7
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الله انصر ملكنا محمد سادس فعلا هكدا تكون القدوة و المسؤولية
ايوا….زيدو فينكم ااااااكبار المسؤولين ….المزيد من طمانة المواطن….بالتوفيق….!!!!؟
هيلا كان اللقاح خطير واش كورونا زعمة ضريف ماخطيرش المغربي الشعب الوحيد لي عند اللقاح أخطر من المرض هههههههه
اين العتماني و فريقه . راه هوما لي خاصهم اتبعو الملك و لا لا …
سبحان الله معرفتش علاش المغاربة دائما كيهضرو بصفة الجمع لي بغا يهضر يهضر على راسو شكون عطاكم الحق تهضرو على المغاربة!!!!؟؟؟وكل واحد حر في راسو ياخذ اللقاح أو مياخدوش شغلو هداك
بالصحة والراحة ومطرح مايسري يمري
لا والله ما طمأننا ذلك وكل التقدير والاحترام لملكنا لكننا لا نثق في المسؤولين والسياسيين وذلك عن تجربة وممارسة يومية والملك لا يطلعونه على الممارسات اليومية للمسؤولين وانا لن ألقح وأنا حر في جسدي