تلقيح الملك يطمئن المغاربة

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‫تعليقات الزوار

7
  • sabri
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:19

    الله انصر ملكنا محمد سادس فعلا هكدا تكون القدوة و المسؤولية

    2
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  • ayoub00075
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:21

    ايوا….زيدو فينكم ااااااكبار المسؤولين ….المزيد من طمانة المواطن….بالتوفيق….!!!!؟

    -1
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  • بيبي
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:21

    هيلا كان اللقاح خطير واش كورونا زعمة ضريف ماخطيرش المغربي الشعب الوحيد لي عند اللقاح أخطر من المرض هههههههه

    9
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  • منير
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:29

    اين العتماني و فريقه . راه هوما لي خاصهم اتبعو الملك و لا لا …

    3
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  • N.H
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:30

    سبحان الله معرفتش علاش المغاربة دائما كيهضرو بصفة الجمع لي بغا يهضر يهضر على راسو شكون عطاكم الحق تهضرو على المغاربة!!!!؟؟؟وكل واحد حر في راسو ياخذ اللقاح أو مياخدوش شغلو هداك

    3
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  • kala
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:33

    بالصحة والراحة ومطرح مايسري يمري

    -2
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  • البوهالي
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:37

    لا والله ما طمأننا ذلك وكل التقدير والاحترام لملكنا لكننا لا نثق في المسؤولين والسياسيين وذلك عن تجربة وممارسة يومية والملك لا يطلعونه على الممارسات اليومية للمسؤولين وانا لن ألقح وأنا حر في جسدي

    2
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