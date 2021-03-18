تلوث نهر أبي رقراق ينشر روائح كريهة في أحياء مجاورة بالعاصمة

مخترقة أجواء العاصمة الرباط، تمضي الروائح المنبعثة من وادي أبي رقراق في الانتشار عبر أحياء مجاورة يتقدمها حي حسان، الذي يشتكي القاطنون به من وصول روائح كريهة إلى منازلهم، وإلى مقرات العمل كذلك.

وتعاني الأحياء المجاورة لوادي أبي رقراق من تداعيات مشكل لم يتضح سببه الرئيسي إلى حدود اللحظة، سوى أن مصدره هو مطرح أم عزة أو اختلاط المياه النظيفة بالمياه العادمة من منطلق الوادي، وفق توضيحات بثها عبد اللطيف سودو، نائب رئيس جماعة سلا.

وتقض الروائح الكريهة مضجع سكان الأحياء الرباطية كما السلاوية المجاورة للوادي سالف الذكر، مما يضطرهم إلى إغلاق النوافذ تفاديا لأسوأ من الوضع الراهن؛ لكن هذا الأمر لا يفي بالغرض أمام قوة الرائحة التي تصدر منذ ما يقرب 3 أيام من “متنفس السكان”.

وأضر هذا التلوث على مستوى وادي أبي رقراق بالصيادين التقليديين، وكذا ملاك “الفلايك” (المراكب) التي يستخدمها العابرون بثمن رمزي للوصول إلى الضفة الأخرى، مع ظهور بقع سوداء في مناطق متفرقة من الوادي.

وتشتد الرائحة النتنة في الفترة الليلية، خصوصا بعد توقف كافة الأنشطة الاقتصادية والسيارات على الساعة التاسعة؛ ما يجعل الجو صافيا تتمكن منه الانبعاثات التي حرمت السكان من زيارة الوادي تفاديا لأية مشاكل محتملة، أمام غياب تدقيق في أسباب المشكل.

وحسب صور من عين المكان، تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تسبب التلوث في تغير لون وادي أبي رقراق إلى الأسود بالقرب من مشاريع عملاقة، مثل المسرح الكبير وبرج محمد السادس؛ ما يؤثر على المنظر الجمالي العام للمنطقة.

ومنذ أيام، تم رصد تلوث كبير في وادي أبي رقراق الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا. ورجح مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس العاصمة الإدارية للمملكة أن يكون ذلك راجعا إلى عصارة “الليكسيفيا” لمطرح أم عزة، البعيد بحوالي 30 كيلومترا شرق العاصمة. كما وجهت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة قالت فيه إن مصدر التلوث قد يكون مطرح أم عزة، الذي تسربت منه عصارة الأزبال المخزنة به منذ سنوات.