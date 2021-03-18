تلوث نهر أبي رقراق ينشر روائح كريهة في أحياء مجاورة بالعاصمة

مخترقة أجواء العاصمة الرباط، تمضي الروائح المنبعثة من وادي أبي رقراق في الانتشار عبر أحياء مجاورة يتقدمها حي حسان، الذي يشتكي القاطنون به من وصول روائح كريهة إلى منازلهم، وإلى مقرات العمل كذلك.
وتعاني الأحياء المجاورة لوادي أبي رقراق من تداعيات مشكل لم يتضح سببه الرئيسي إلى حدود اللحظة، سوى أن مصدره هو مطرح أم عزة أو اختلاط المياه النظيفة بالمياه العادمة من منطلق الوادي، وفق توضيحات بثها عبد اللطيف سودو، نائب رئيس جماعة سلا.
وتقض الروائح الكريهة مضجع سكان الأحياء الرباطية كما السلاوية المجاورة للوادي سالف الذكر، مما يضطرهم إلى إغلاق النوافذ تفاديا لأسوأ من الوضع الراهن؛ لكن هذا الأمر لا يفي بالغرض أمام قوة الرائحة التي تصدر منذ ما يقرب 3 أيام من “متنفس السكان”.
وأضر هذا التلوث على مستوى وادي أبي رقراق بالصيادين التقليديين، وكذا ملاك “الفلايك” (المراكب) التي يستخدمها العابرون بثمن رمزي للوصول إلى الضفة الأخرى، مع ظهور بقع سوداء في مناطق متفرقة من الوادي.
وتشتد الرائحة النتنة في الفترة الليلية، خصوصا بعد توقف كافة الأنشطة الاقتصادية والسيارات على الساعة التاسعة؛ ما يجعل الجو صافيا تتمكن منه الانبعاثات التي حرمت السكان من زيارة الوادي تفاديا لأية مشاكل محتملة، أمام غياب تدقيق في أسباب المشكل.
وحسب صور من عين المكان، تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تسبب التلوث في تغير لون وادي أبي رقراق إلى الأسود بالقرب من مشاريع عملاقة، مثل المسرح الكبير وبرج محمد السادس؛ ما يؤثر على المنظر الجمالي العام للمنطقة.
ومنذ أيام، تم رصد تلوث كبير في وادي أبي رقراق الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا. ورجح مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس العاصمة الإدارية للمملكة أن يكون ذلك راجعا إلى عصارة “الليكسيفيا” لمطرح أم عزة، البعيد بحوالي 30 كيلومترا شرق العاصمة. كما وجهت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة قالت فيه إن مصدر التلوث قد يكون مطرح أم عزة، الذي تسربت منه عصارة الأزبال المخزنة به منذ سنوات.
أين أنتم يا أصحاب السلطة ….، لا أراكم أو بالآحرى نراكم يوم الإنتخابات .
كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس تصوروا معي لأول مرة منذ ثلاثين سنة أمضي عيد الاضحى في المغرب السنتين الماضيتين
ما رأت عيني في يوم العيد أن بعض الجيران يرمون ما يوجد في أحشاء الخروف في الواد الحار أو في النهر المجاور وإذا نبهت أحدهم فانتظر الحرب
على المغاربة تغيير عقليتهم ومعيشتهم اليومية كيف لنا إن نريد من الحكومة كل شيء وهي لا تنتظر منا أي شيء ربوا وعلموا أولادكم النظافة كيف تمنع إبنك من التدخين مثلا وأنت تدخن في البيت كيف تمنع ابنك من الكذب وانت تكذب عليه كيف تمنع ابنك من السهر في الليل وانت خارج البيت حتى الساعة الثانية ليلا على المغاربة محاربة النفس اولا وعندها ننظر الى البيئة
صراحة بالامس بعد صلاة العشاء وفي طريقي إلى المنزل مرورا عبر نهر أبي رقراق رائحة كريهة جدا لا يمكن أستحمالها تنبعث من النهر لدرجة لا تتصور يجب معالجة النهر في أقرب وقت ممكن
كنطالبوا علال الملقب بالقادوس باش يحضر إلى الرباط عاجلا قصد تتبع مجري نهر ابي رقراق أو بوركراك وحل المشكل الطارئ لأن الجماعة لم تستطيع تحديد مكان الذي فيه التسريب للمياه العادمة لأن نهر أبي رقراق طويل وصعب أن تحدد المكان للوجد عوائق كثيرة تقول جا ف(الأمازون)
برافو المسؤولين تعطون الفرائض المحتملة وكأن مجري النهر في زحل ولو فكرتم تتبع مجرى الواد في اتجاه العكراش لوجدتم المكان ثم تعرفون السبب هل تسرب أو عصارة ….
الله يرحم الوالدين لي ساكن حذا النهر يتكلف يصور لنا البلاصة لي بدأ لون النهر في التغير لونه في أقرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله
اليس لدينا وزارة مكلفة بالبيئة ومديرية وجماعة حضرية وجمعيات المجتمع المدني التي تتلقى الدعم من جيوب المواطنين اليست مسؤوليتهم ال يمكن محاسبتهم ام نكتفي بالقاء اللوم على المواطنين
La rivière a perdu son bleu …Il est maintenant noire …Ça demande une intervention urgente avec de gros moyens…C est mauvais ce qui arrive a LOUAD …..
تقهرنا من الخنز و شنيولة .
زعم لداب ماعرفوش منين جاي المشكل.. !!!!.
واعحباااه.!!!!
حتى وصلت الرائحة الكريهة لحسان ومارينا عاد هدرتو ملي كانت حدها لولجة ودوار الدوم ماسمعتوناش ملي كنا نغوتو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ان هذا التلويث مصدره الاهمال وسوء التدبير حيث الاهتمام بالبنايات وعاصمة الانوار والثقافة الشكلية واهمال كل ماله علاقة بالبيئة المحيطة من طبيعة وماتحويه من حياة..فهاهو النهر اصبح ميتا مثلما وقع لوادي سبو والذي كنت من المناضلين منذ التسعينيات من اجل ابعاد عصارة مطرح ولاد بارجال انذاك وبناء بالوعات بتقنية حديثة عِوَض رمي المياه العادمة بالنهر فضلا عن وحدات صناعية دمرت كل الحياة بالنهر اخطرها المواد السامة التي يلفظها معمل تكرير الطاقة الحرارية
..والحل بالنسبة لنهر ابي رقراق بيد ابنائها الغيورين الذين يمكنهم الاستفادة من ارجاع الحياة لنهر التيمز بلندن والذي كان ميتا ..والان بعدما تم ابعاد المياه العادمة عنه ..والاهتمام به من طرف المختصين رجعت الحياة اليه بصفة شاملة من اسماك وطيور وفقمة..من هنا وجب في اطار تبادل المعارف والمهارات ان يتم الاتصال عبر وسائط التواصل رقميا بالمسؤولين بلندن والذين سيفيد الذين لهم غيرة على نهر ابي رقراق بل يمكن ان يساهم هؤلاء الاجانب في منح حلول لمعالجة تلويث نهر ابي رقراق ..ولكن الكارثة الاتصالات البينية لاتكون الا عند ارادة جلب الشاذين لاحياء حفلات الترف فقط؟!
البحر الأسود أزرق تطل عليه أجمل المدن و المنتجعات الروسية و التركية و الرومانية! أشهرها سوتشي!الرباط أصبح لها نهرها الأسود بفضل و عبقرية الفساد الأسود و كفاءاته السوداء الحالكة!عاصمة الأنوار مسخت فساديا و ميثولوجيا لتصبح عاصمة الظلمات والسواد!لماذا لا ينزل أبطال التهيئة ليستحموا في نهر الفساد الأسود المقدس كما يفعل الهندوس في نهر الغانج الملوث المقدس؟قريبا سيصبح النهر الأسود محجا لجميع زعماء و أبطال الفساد الأسود في العالم!دفعة قوية للسياحة الفسادية السوداء!محاكمة عاجلة لأبطال الفساد الأسود!
ما ععليكوم غير تبدلو الاسم٠عواضLa Marina سموها “هنا *رينا” حاشاكوم
لما لا يتم تغطية قمع الأساتذة بنفس الحماس حين تغطية حراك الجزائر ؟؟؟!!.
ولاداكشي ماشفتوهش زعما .
هل أصبح الجزائريون أكثر تسامحا مع التظاهرات منا حنا .؟؟؟!!
شئ غريب لا يعرف السبب ادن ما نفع الاقمار الاصطناعية . و مقدمين و شرطة مياه و لونسا و وزارة بيئة وووو . لتذكير هناك مراكب صيد صينية تقرصن بصيد السمك في سواحل الداخلة وادهى من دالك انها هاجمت صيادين الثروة السمكية للمغرب تسرق اين مراقبة . على هسبريس ان تقوم بتحقيق في الموضوع .
الحمد لله الذي كان الواد عادلا في توزيع روائحه الكريهة على السكن الراقي والسكن العشوائي من عكراش وجبل الرايسي ودوار الدوم واليوسفية وحسان….اين الولاية واين الجماعة واين احزاب البيىة..يا ليت هذا المشكل تاخر شوية الى حين اقتراب موعد الانتخابات فترى الاحزاب تتسابق لحل المشكل..الحمد لله ان المشكل ظهر الان قبل ان يكتمل البرج العالي والمسرح العالمي والمرافق السياحية الجديدة على ضفتي الواد…الذي تحول من نهر بورقراق الى نهر بوخرارو
في تعليقي السابق اردت القول “سمك الشابل “وليس “سمك الشرن” . مع المعذرة