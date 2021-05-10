"تمثال هنري ميشيل" يخلد ذكرى المدرب الراحل

ارتأى نادي نانت الفرنسي تخليد لاعبه ومدرب المنتخب الوطني السابق، الراحل، هنري ميشيل، بإقامة تمثال له بمقر النادي، اعترافا بما قدمه هذا الاسم الذي يعتبر من بين أفضل ما أنجب على مر التاريخ.

ونشر نانت الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لـ”تمثال” لاعبه الراحل هنري ميشيل، وأحد المدربين الذين خلدوا أسماءهم في الكرة الوطنية، بعد قيادته “أسود الأطلس” في “مونديال” فرنسا 1998، كما أن بصمته كانت واضحة في الأداء الكبير الذي ظهر به رفاق صلاح الدين بصير آنذاك.

وعلق نانت على صورة “تمثال” هنري ميشيل بالعبارة التالية: “تم افتتاح تمثال أسطورة أساطير ف.س نانت هنري ميشيل بمقر النادي بحضور عائلته وشخصيات رمزية”؛ وهي الالتفاتة التي تؤكد مكانة المدرب الراحل في تاريخ واحد من أعرق الأندية الفرنسية.

ويُعد هنري ميشيل من أبرز نجوم نانت، الذي لعب له ما بين 1966 و1982، إذ سجل 95 هدفا، ولعب أيضا للمنتخب الفرنسي ما بين 1967 و1980 ما مجموعه 58 مباراة سجل خلالها 4 أهداف؛ كما سبق له أن أشرف على تدريب العديد من الأندية والمنتخبات أبرزها “أسود الأطلس” والمنتخب الفرنسي، والكاميرون وكوت ديفوار والإمارات وتونس، إلى جانب الرجاء الرياضي وصن داونز والزمالك المصري، وتجارب أخرى كبيرة.

يُشار إلى أن هنري ميشيل توفي بسبب مرض عضال لم ينفع معه علاج في 24 أبريل من 2018.