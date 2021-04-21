تمثيل سرقة وكالة بنكية

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تعليقات الزوار3
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الابناك شفارة كبار اللهم يشفرو هادوك ولا يشفرو الناس لتيخدمو بوج فرانك تطبيق الشريعة الاسلامية السارق تقطع يده واقصد متل هذا و من يسرق المال العام وبهذا سوف تصلح امتنا و نريد لبلادنا الخير و المزيد من التقدم رالازذهار
بنادم جاهل الوسائل العلمية والتقنية والأدلة الجنائية التي تمتلكها الشرطة العلمية. والغريب في الأمر أن هؤلاء المجرمين لايفرحون بسرقتهم ولا تمر عليهم أقل من أربعة وعشرون ساعة حتى يكونوا في ضيافة الشرطة ناهيك عن الشوهة وإرهاق الوالدين وتشويههم أيضا وآلله يهدي ماخلق
تمثيل سرقة ، والله ما فهمت شي لعبة!!