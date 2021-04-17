تمثيل سرقة وهمية لوكالة خاصة بتحويل الأموال

أشرفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، السبت، على تمثيل جريمة سطو وهمية على وكالة لتحويل الأموال بمنطقة عين ايطي بـ”المدينة الحمراء”.
وبحضور ممثل النيابة العامة، ومصالح الأمن بمراكش، وتحت حراسة مشددة، اقتيد المشتبه في ارتكابهما هذه الجريمة الوهمية، وهما شقيقان (رجل وامرأة)، إلى الوكالة المعنية.
وخلال العملية، كشف الشقيقان البالغان من العمر 18 و26 سنة طريقة التخطيط لهذه السرقة الوهمية، من نقطة البداية إلى لحظة إخفاء جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال بقناة للصرف الصحي.
وكانت تحريات عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كشفت أن مسيرة هذا المحل التجاري وشقيقها هما من اختلقا هذه الجريمة الوهمية للتغطية على عجز مالي طال حسابات الوكالة.
وإثر ذلك أوقفت الشرطة القضائية الشقيقين من أجل التبليغ عن جريمة وهمية يعلمان بعدم وقوعها، وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تصريحات زائفة.
ومكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور على جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال؛ وذلك بعدما قام المشتبه فيهما بالتخلص منه بمجرى أحد الأنهار. ويجري حاليا إخضاع الجهاز للخبرات الرقمية اللازمة.
حامبها حراميها لقد شاعت سرقة هذه المؤسسات في الفترة الاخيرة بشكل يثير الريبة والشك مما علامات استفهام على هذه السرقات مما يستوجب فتح تحقبقات دقبقة وصارمة في هذه الجرائم للوقوف على الحقيقة واجلاء كل الغموض والسداجة غي تنفيد جل السرقات حسل مديري هذه الصرافات
هذ الضجة كاملة على الخاوي….لاتستدعي اعادة تمثيل سرقة وهمية ….كل مايلزم الضرب بيد من حديد على مثل هذه الخزعبلات….الجنازة كبيرة والميت فار….
خدمو حارس امن ياكل طرف دالخبز الى بغيتو تحميو فلوسكم …ماتبغيوهاش كلها ..تحية لرجال الامن
هل توجد جريمة بدون ضحايا؟!! اين هم الضحايا الذين من المفترض ان اموالهم المودعة لدى الوكالة قصد تحويلها قد اختلست؟!! اين هم ولم يظهر احد منهم، لذالك اناشد السلطات المختصة ان تبرئ الشقيقين من تهمة الاختلاس وتبقي على تهمة التبليغ الكاذب.
عوض ان يساعدها في حل مشكل العجز بما أننا نقول الرجل كامل العقل والدين والمراة هي لي ناقصة عقل ها هو اقتادها الى ارتكاب جريمة وهمية.أهذه هي الطاعة التي تريدون من المرأة ان تطيعها للرجل.ونعم الطاعة.مصيرهم الان سيكون السجن
أصبح كل شيء مباح ماهذا العبث حسبنا الله ونعم الوكيل.
وعلاش ديك الجوقة ؟ بنادم ما عندو ما يدار ؟
الجهل و الأمية دايرة حالة في البلاد ، بنادم الكتاف ديالو بحال الدينصور و قاعد يتفرج ما كاين صلاة ما كاين فلاحة ما كاين رياضة والووو.
مع هد العواشر ضيعو رأسهم الولد والبنت ،الطيش و عدم قراءة العواقب الله يلطف وصافي