تمثيل سرقة وهمية لوكالة خاصة بتحويل الأموال

تمثيل سرقة وهمية لوكالة خاصة بتحويل الأموال
صور: هسبريس
السبت 17 أبريل 2021 - 21:41

أشرفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، السبت، على تمثيل جريمة سطو وهمية على وكالة لتحويل الأموال بمنطقة عين ايطي بـ”المدينة الحمراء”.

وبحضور ممثل النيابة العامة، ومصالح الأمن بمراكش، وتحت حراسة مشددة، اقتيد المشتبه في ارتكابهما هذه الجريمة الوهمية، وهما شقيقان (رجل وامرأة)، إلى الوكالة المعنية.

وخلال العملية، كشف الشقيقان البالغان من العمر 18 و26 سنة طريقة التخطيط لهذه السرقة الوهمية، من نقطة البداية إلى لحظة إخفاء جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال بقناة للصرف الصحي.

وكانت تحريات عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كشفت أن مسيرة هذا المحل التجاري وشقيقها هما من اختلقا هذه الجريمة الوهمية للتغطية على عجز مالي طال حسابات الوكالة.

وإثر ذلك أوقفت الشرطة القضائية الشقيقين من أجل التبليغ عن جريمة وهمية يعلمان بعدم وقوعها، وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تصريحات زائفة.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور على جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال؛ وذلك بعدما قام المشتبه فيهما بالتخلص منه بمجرى أحد الأنهار. ويجري حاليا إخضاع الجهاز للخبرات الرقمية اللازمة.

النيابة العامة‎ جريمة سطو مدينة مراكش وكالة تحويل الأموال

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • علا احجرير
    السبت 17 أبريل 2021 - 21:59

    حامبها حراميها لقد شاعت سرقة هذه المؤسسات في الفترة الاخيرة بشكل يثير الريبة والشك مما علامات استفهام على هذه السرقات مما يستوجب فتح تحقبقات دقبقة وصارمة في هذه الجرائم للوقوف على الحقيقة واجلاء كل الغموض والسداجة غي تنفيد جل السرقات حسل مديري هذه الصرافات

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ayoub
    السبت 17 أبريل 2021 - 21:59

    هذ الضجة كاملة على الخاوي….لاتستدعي اعادة تمثيل سرقة وهمية ….كل مايلزم الضرب بيد من حديد على مثل هذه الخزعبلات….الجنازة كبيرة والميت فار….

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sami
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:02

    خدمو حارس امن ياكل طرف دالخبز الى بغيتو تحميو فلوسكم …ماتبغيوهاش كلها ..تحية لرجال الامن

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • NIKITA
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:04

    هل توجد جريمة بدون ضحايا؟!! اين هم الضحايا الذين من المفترض ان اموالهم المودعة لدى الوكالة قصد تحويلها قد اختلست؟!! اين هم ولم يظهر احد منهم، لذالك اناشد السلطات المختصة ان تبرئ الشقيقين من تهمة الاختلاس وتبقي على تهمة التبليغ الكاذب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ونعم الطاعة
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:06

    عوض ان يساعدها في حل مشكل العجز بما أننا نقول الرجل كامل العقل والدين والمراة هي لي ناقصة عقل ها هو اقتادها الى ارتكاب جريمة وهمية.أهذه هي الطاعة التي تريدون من المرأة ان تطيعها للرجل.ونعم الطاعة.مصيرهم الان سيكون السجن

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متطوع في المسيرة الخضراء
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:22

    أصبح كل شيء مباح ماهذا العبث حسبنا الله ونعم الوكيل.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الغني
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:26

    وعلاش ديك الجوقة ؟ بنادم ما عندو ما يدار ؟

    الجهل و الأمية دايرة حالة في البلاد ، بنادم الكتاف ديالو بحال الدينصور و قاعد يتفرج ما كاين صلاة ما كاين فلاحة ما كاين رياضة والووو.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسين عمري
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:32

    مع هد العواشر ضيعو رأسهم الولد والبنت ،الطيش و عدم قراءة العواقب الله يلطف وصافي

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آش كيدير كاع: طبيب الأسنان
السبت 17 أبريل 2021 - 23:00

آش كيدير كاع: طبيب الأسنان

صوت وصورة
مع سهام أسيف
السبت 17 أبريل 2021 - 22:00 3

مع سهام أسيف

صوت وصورة
كوبل زمان .. مودة ورحمة
السبت 17 أبريل 2021 - 21:00 14

كوبل زمان .. مودة ورحمة

صوت وصورة
أساطير أكل الشوارع: أمرعاض الشهيرة
السبت 17 أبريل 2021 - 18:00 8

أساطير أكل الشوارع: أمرعاض الشهيرة

صوت وصورة
أمكراز: ماقلبتش على بنكيران
السبت 17 أبريل 2021 - 17:28 5

أمكراز: ماقلبتش على بنكيران

صوت وصورة
استمتع بدرجات اليقين الثلاثة
السبت 17 أبريل 2021 - 17:00 4

استمتع بدرجات اليقين الثلاثة