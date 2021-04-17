تمثيل سرقة وهمية لوكالة خاصة بتحويل الأموال

أشرفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، السبت، على تمثيل جريمة سطو وهمية على وكالة لتحويل الأموال بمنطقة عين ايطي بـ”المدينة الحمراء”.

وبحضور ممثل النيابة العامة، ومصالح الأمن بمراكش، وتحت حراسة مشددة، اقتيد المشتبه في ارتكابهما هذه الجريمة الوهمية، وهما شقيقان (رجل وامرأة)، إلى الوكالة المعنية.

وخلال العملية، كشف الشقيقان البالغان من العمر 18 و26 سنة طريقة التخطيط لهذه السرقة الوهمية، من نقطة البداية إلى لحظة إخفاء جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال بقناة للصرف الصحي.

وكانت تحريات عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كشفت أن مسيرة هذا المحل التجاري وشقيقها هما من اختلقا هذه الجريمة الوهمية للتغطية على عجز مالي طال حسابات الوكالة.

وإثر ذلك أوقفت الشرطة القضائية الشقيقين من أجل التبليغ عن جريمة وهمية يعلمان بعدم وقوعها، وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تصريحات زائفة.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور على جهاز تسجيل كاميرات مراقبة وكالة تحويل الأموال؛ وذلك بعدما قام المشتبه فيهما بالتخلص منه بمجرى أحد الأنهار. ويجري حاليا إخضاع الجهاز للخبرات الرقمية اللازمة.