تمزق عضلي يبعد الوردي عن الرجاء البيضاوي
هسبورت من الرباط
الإثنين 29 مارس 2021 - 02:28
تأكد غياب زكرياء الوردي، متوسط ميدان الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن “فريق النسور” خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعد تعرض الوردي لتمزق عضلي في المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب المحلي بمركز محمد السادس في المعمورة؛ نواحي سلا.
ويغيب زكرياء الوردي عن صفوف الرجاء في مواجهتي بيراميدز المصري، التي ستجمعهما في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، برسم دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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