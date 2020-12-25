تناقضات الأمير هشام العلوي تثير "سخرية سوداء" على موقع "فيسبوك"

تداول رواد الشبكات التواصلية في منصات الإعلام البديل صورة للأمير هشام العلوي، وهو يتسلم درعا رمزيا وشهادة خطية تقديرية قيل إنها “تتويج لرجل السنة”، وهو الأمر الذي استرعى العديد من التعليقات والتدوينات التي تجاوزت في كثير من الأحيان حدود السخرية إلى الاستهزاء.
إحدى المدونات، التي تفاعلت مع “التتويج” الرمزي للأمير هشام العلوي بشهادة رجل السنة، نشرت صورة فوتوغرافية له وهو يكنس حديقة منزله الخلفية مع تذييلها بتعليق تقول فيه: “قبول شهادة شخصية السنة، على رمزيتها، يسائل ضمير الإنسان قبل مقدراته. فهل ابتكر الأمير لقاحا أو مصلا لمعالجة وباء كورونا ليكون فيه رجل السنة؟ وهل ساهم في صندوق الجائحة للتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية ليقبل على نفسه تتويجات غير مستحقة؟ أم أن التتويج يكون فقط بحسب القدرة على كنس الأزبال في الفضاءات الخاصة؟”.
أما مدون آخر، فقد نشر مساهمة فيسبوكية سابقة للأمير هشام العلوي، مؤرخة في 20 غشت المنصرم، يقول فيها إنه لم يسافر في زمن الجائحة منذ خمسة أشهر بدعوى الحفاظ على راحته العقلية، قبل أن يتساءل (أي المدون): “إذا كان الاعتكاف في المنازل والانقطاع عن السفر في زمن الجائحة يسوغ للأمير قبول شهادة رمزية حول رجل السنة، فهل يخوّل التظاهر بالنوم العميق في المكتبات إمكانية الترشح لجائزة نوبل للطب؟”.
وفي الوقت الذي اختار فيه العديد من المعلقين والمدونين أسلوب السخرية السوداء من صورة التكريم الرمزي للأمير هشام العلوي، بسبب غياب ما وصفوه بـ”المنجزات والمشاريع المبتكرة التي تحسب للرجل في زمن الجائحة”، فقد آثر البعض الآخر الاكتفاء باستعراض صور الأمير المنشورة في حساباته الشخصية على أنستغرام، مع تذييلها بتعليقات مازحة مؤداها “إنها فعلا سنة استحضار الماضي من طرف الأمير، الذي أزجى فترة العزل الصحي في نشر صور خاصة من أرشيف العائلة، بدون منجزات راهنة ولا استشراف آفاق مستقبلية. فهل الموضوعية الأكاديمية تسمح للمرء بأن يقبل ما هو غير مستحق؟”.
رجل السنة هو الجيش المرابط في جنوب الصحراء…
اما السياسيين سواءا داخليا او خارجيا…
فهم ينعمون هم وابنائهم في ملدات الريع والمال السايب.
لمن يقرأ ما وراء السطور فليتمعن في جملة أو تعبير ” حديقة الأمير الخلفية” فيها ما فيها من المعاني المقصودة
انه أمير من العائلة الملكية الشريفة، لابد من واجب احترامه وتوقيره.
صراحة أتابع جميع منشورات الأمير هشام العلوي على فيسبوك مثل متابعتي للأميرة مايا دغبيشي
قمة الشعبوية والركمجة
رجل متميز يستحق كل الاحترام. سياسي محنك..مثقف، له شأن كبير في أوربا وامريكا. وطني بمعنى الكلمة….من ينكر عنه هذا فهو…….له مبادئ في حياته . يا ريت لو كان كل منا له هذه الصفات…
لمادا يبين حاله دائما داك الرجل البائس المظلوم البائس ….كان يعيش في المغرب معزز مكرم…والان يحاول ان يبين نفسه من خلال الصور انه داك الرجل المنبود …..كفى انت تعرف محمد السادس القلب الكبير….خد العبرة من مولاي اسماعيل…..حب الوطن لايباع ولا يشترى…….لا يقدر بثمن
إذن لماذا سكتم ردحا من الزمان لما فاز ميسي وكريستيانو
بالكرة الذهبية فيما بينهما 11 مرة متتالية. ؟؟؟!!!
كريستيانو…منافق…ميسي منافق…وصاحب النص والمعلقون على حق. !!!!!!!!!!
تخوضون في أشياء تافهة جدا….وتأخذون من التفاهة مرتعا
لبعض الثقافات الرجعية البائدة….ولماذا تتحمسون هكذا..؟
ألأنه رجل معارض في العائلة الملكية. ؟؟؟
إذن أنتم تفتقرون للبعد السياسي وتحكمون العواطف
السياسية فقط….
ولماذا تفرضون أن يكون رجل السنة هو من ابتكر لقاحا ضد
كورونا بالضبط ؟؟؟!!!..هل أنتم رأيتم ان الذين ابتكروه قد نجحوا في مهمتهم نجاحا تاما…؟؟؟!!!!!
تفتقؤون للحنكة السياسية…ولو بدرجة جد قليلة….
رجل السنة يمكن أن يكون صاحب مبادىء ….صاحب افكار بديلة….أو خارج عن الانظمة السياسية المراوغة المنافقة
أنا لم أكن مع هذا الطرف أو مع الطرف الآخر…..فقط
تعليقاتكم أراها هزيلة جدا ومضحكة….بل ومغرضة تخدم
أجندات تقليدية ……ولا تتخذ من المنطق والعدالة السياسية والاجتماعية أي ركيزة حية…..ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر…..
لو ان الامير هشام كان يعيش في المغرب وحصل على هذه الجوائز لوجدت الكاتب يكيل له المدح ويمجد فيه ولكن بما ان الكاتب يعلم ان الامير هشام علاقته مع المغرب ليست جيدة لذلك يصفه بالنقائص بطريقة غير مباشرة ، كيفما كان الحال يبقى الامير هشام من العائلة الملكية إبن عن الملك محمد السادس وإبن أخ الملك الحسن الثاني لذلك إحتراما للحسن الثاني رحمه الله ولمحمد السادس حفضه الله وجب علينا إحترام عائلتهم وإحترام الامير هشام
ألف مبروك جائزة شيفور الكاميو الذي سب ابن عمك وزوجته السابقة والأميرات الجليلات ابناء عمك المغفور له الحسن الثاني في اليوتبوب
هل من حقنا ممارسة التجريح الممنهج؟ ليس ما ازعجني التعبير عن الرأي او الانتقاد، انما كيف نسمح لأنفسنا ان ننكر على الاخر ما نعتبره حقنا؟ الامير ينام يكنس يبحث في الأرشيف كما فعله الآخرون في الحجر الصحي، السيد يعاني مرضا يهدد حياته هل تريدون ان يرمي بنفسه الى التهلكة. انتقدوا باحترام وبعقل يرحمكم الله.
تغلب علينا النضرة السلبية في تعليقاتنا ،ما يعبر عن نفسيتنا في نضرتنا تجاه الغير….مولاي هشام اقدره واحترمه كان نبض الشارع المغربي 2011.وقف مع الشعب وتوفرت له الضروف كي يكون دو مال وجاه ولم يقبل….فلنعدل نضرتنا لبعضنا البعض ولا نبخس وقفات الناس
الأستاذ العاشق الولهان
لنفترض أنك على حق، لماذا تمارس الرقابة على حق هذا المنبر في الرأي والتعليق؟
هل الشخص الذي يظهر في الصورة أعلاه غير قابل للنقد مثلا؟
في نظري هو شخصية مركبة تعاني عقدة نقص لأنه لم يفلح في مساره على مستوى العائلة الملكية، خواء فكري فشل تدبيري وتفاهة لا محدودة،
ثم في الأخير يقبل “كاغيطا” من شخص كان يشتم ابن عمه ويسيئ إلى ابنة عمه التي تحمل مسدسا، ويدعي أن زوجة ابن عمه وهي أميرة قد تم قتلها…
سمحولي ولكن
ما هذا الخرا؟
الرجل من خيرة الرجال بل هو احسنهم ويستحق الاحتفاء به. نحبه لله
نتابع الرجل عبر فضاءيات عدة وما أثار إعجابنا به هو طريقة كلامه وفصاحة لسانه في العربية والفرنسية والإنجليزية !!! هاذا الرجل يذكرنا بطريقة حواره بعمه الراحل الحسن الثاني.وكذا شجاعته في انتقاد الطريقة التي يدار بها البلد. ولم نفهم كل هاته المزايدات عليه.
هل يقبل سمو الأمير الجليل مولاي هشام شتم جلالة الملك؟
هل يقبل اتهام ابنة عمه سمو الأميرة الجليلة بحمل مسدس داخل القصر؟
هل يقبل ابن مولاي عبد الله العلوي ولمياء الصلح وما أدراك من هو مولاي عبد الله ومن هي ابنة بيت الصلح، يقبل بالحديث عن عرض جلالة الملك وزوجته السابقة؟
هذا الشخص خطير على المغرب. خلق حوله بروباغندا إعلامية ويريد قيادة المغرب لا قدر الله. من أين لك الأموال الطائلة المحولة إلى الخارج ؟ أليست من أموال الشعب ؟