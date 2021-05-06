تنسيقية ترفض "استغلال الاستقلال" لملف الكيف

قالت تنسيقية أبناء بلاد الكيف، التي تأسست يوم 8 نونبر 2014، إنها “تفاجأت بالحملة الشرسة التي يشنها محسوبون على حزب الاستقلال بدائرة كتامة بإقليم الحسيمة، حيث أقدموا مؤخرا على تأسيس تنسيقية تحاول أن تمارس الوصاية على مزارعي الكيف بالمنطقة، وأن تتحدث باسمهم وتحارب كل من يخالفهم الرأي بطرق تذكرنا بالتاريخ الأسود للحزب بالمنطقة”.

وأشارت تنسيقية أبناء بلاد “الكيف”، في بيان لها، إلى أن حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة أقدم على تأسيس تنسيقية سماها “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” وعمل على إيصال صوتها إلى البرلمان، حيث قام أحد أعضائه المنحدر من المنطقة بتنسيق اجتماعات التنسيقية بالفرق النيابية.

وأضافت التنسيقية أن “حزب الاستقلال يستغل ملف الكيف، ويشن حملة انتخابية استباقية قائمة على الكذب على المزارعين، حيث يروج مغالطات مفادها أن تنسيقيته أقنعت جميع الفرق النيابية، باستثناء العدالة والتنمية، بتقنين زراعة القنب الهندي الذي يستخرج منه الحشيش الترفيهي، وليس القنب الهندي الصناعي والطبي، في مناطق كتامة وايت سداث وبني خالد فقط”.

وورد ضمن البيان أن “قياديا بارزا بالحزب ينتمي إلى إقليم الحسيمة رفض استقبال تنسيقية أبناء بلاد الكيف ‘غير المحزبة’ بمجلس النواب، وعمل على التشويش على اجتماعاتها بباقي الفرق والمجموعة النيابية، كما حاول ثني الفرق والمجموعات النيابية عن لقائنا، وسخر أحد أعضاء حزبه وموظفيه بمجلس النواب لنشر شائعات مغرضة في حق نشطاء التنسيقية الذين اتهمهم بالانفصال حتى يشوه سمعتهم”.

وبتوجيهات حزبية، يضيف البيان، “تشن تنسيقية حزب الاستقلال المسماة ‘تنسيقية المناطق الأصلية للكيف’ حملة مسعورة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف نشطاء ‘تنسيقية أبناء البلاد الكيف’، حيث تقوم بنشر ادعاءات وأكاذيب باطلة وتمارس السب والشتم والتهديد في حق كل من يخالفهم الرأي؛ وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة من التسجيلات الصوتية المسربة”.

وأكدت تنسيقية أبناء بلاد “الكيف” تشبثها بثوابت الأمة المغربية وإيمانها الراسخ بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، كما شددت على أن “ملف الكيف ليس حكرا على أي جهة معينة، ويحق للجميع أن يترافع من أجله بعيدا عن لغة السب والتخوين والأجندات الحزبية الضيقة التي ساهمت في عرقلة عجلة التنمية ببلاد الكيف منذ الاستقلال”.