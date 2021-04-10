تنسيق نقابي يقرر الإضراب "لدعم المتعاقدين"

يخوض تنسيق نقابي ثلاثي في قطاع التعليم بجهة سوس ماسة إضرابا عن العمل؛ وذلك تضامنا مع عدد من الفئات بالقطاع، ولأجل التعبير عن إدانة “الاعتقالات والتدخلات العنيفة والقمعية والهمجية التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فضلا عن التأكيد على “موقع التنسيق النقابي المبدئي واللامشروط في تبني ودعم ومساندة جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة”.

واستهجن التنسيق النقابي، المتكون من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم)، ما وصفه بيان صادر عنه بـ”الهجمة الشرسة التي تنهجها حكومة العبث والتراجعات والتي بلغت حد اعتقال أساتذة وأستاذة بتهمة الاحتجاج السلمي والراقي دفاعا عن كرامة وهيبة المدرسة العمومية”.

ومن جهة أخرى، عبر التنسيق الثلاثي عن قلقه إزاء “استمرار مسلسل الاحتقان وجو الإحباط وخيبة الأمل الذي تعيشه الأسرة التعليمية جراء إصرار وزارة التربية الوطنية على التجاهل والتغاضي المقصودين بهدف تعطيل الاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم خدمة لأجندة سياسية وانتخابية مفضوحة؛ الأمر الذي زاد من تأجيج الوضع التعليمي وإشعال فتيل احتجاجات جميع الفئات المتضررة ورفعها جميعا شعار اللاعودة حتى إخراج المراسيم الاتفاقية إلى حيز الوجود”.

وفي جانب آخر، قال التنسيق النقابي الثلاثي عبر بيانه، الذي تتوفر عليه هسبريس، إن “عقلية القمع والترهيب لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتأزيما”، داعيا بالمقابل إلى “إعمال منطق العقل والاستجابة الفورية لجميع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان المتزايد جراء “تماطلها غير المبرر في الإفراج عن المراسيم الاتفاقية وعرقلتها المقصودة للطي النهائي لمطالب نساء ورجال التعليم”.