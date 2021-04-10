تنسيق نقابي يقرر الإضراب "لدعم المتعاقدين"

يخوض تنسيق نقابي ثلاثي في قطاع التعليم بجهة سوس ماسة إضرابا عن العمل؛ وذلك تضامنا مع عدد من الفئات بالقطاع، ولأجل التعبير عن إدانة “الاعتقالات والتدخلات العنيفة والقمعية والهمجية التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فضلا عن التأكيد على “موقع التنسيق النقابي المبدئي واللامشروط في تبني ودعم ومساندة جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة”.
واستهجن التنسيق النقابي، المتكون من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم)، ما وصفه بيان صادر عنه بـ”الهجمة الشرسة التي تنهجها حكومة العبث والتراجعات والتي بلغت حد اعتقال أساتذة وأستاذة بتهمة الاحتجاج السلمي والراقي دفاعا عن كرامة وهيبة المدرسة العمومية”.
ومن جهة أخرى، عبر التنسيق الثلاثي عن قلقه إزاء “استمرار مسلسل الاحتقان وجو الإحباط وخيبة الأمل الذي تعيشه الأسرة التعليمية جراء إصرار وزارة التربية الوطنية على التجاهل والتغاضي المقصودين بهدف تعطيل الاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم خدمة لأجندة سياسية وانتخابية مفضوحة؛ الأمر الذي زاد من تأجيج الوضع التعليمي وإشعال فتيل احتجاجات جميع الفئات المتضررة ورفعها جميعا شعار اللاعودة حتى إخراج المراسيم الاتفاقية إلى حيز الوجود”.
وفي جانب آخر، قال التنسيق النقابي الثلاثي عبر بيانه، الذي تتوفر عليه هسبريس، إن “عقلية القمع والترهيب لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتأزيما”، داعيا بالمقابل إلى “إعمال منطق العقل والاستجابة الفورية لجميع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان المتزايد جراء “تماطلها غير المبرر في الإفراج عن المراسيم الاتفاقية وعرقلتها المقصودة للطي النهائي لمطالب نساء ورجال التعليم”.
والله ما هذه الا حملة انتخابات سابقة لاوانها أين كانت هذه النقابات يوم تمرير هذا المشروع خرجتو على ولاد الشعب
للاسف كنا ننتظر من النقابات القيام بدعم ابناء الفقراء وذلك باعطاء حصص من الدعم والتقوية في عدد من المواد لتدارك ما يمكن تداركه واذا بهم يعلنون اضرابات كان ابناء الشعب ملوا من الدراسة وفي حاجة الى عطلة اللهم ان هذا منكر ما بعده منكر بين اضراب اضراب انها النقابات المواطنة حقا ان لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم
يجب على المتعاقسين أن يقتنعوا أن زمن التسامح قد ولى. و الأمور قد أخذت مأخذ الجدية بتطبيق القانون في حق خارقيه. و على الذين يضعون أنفسهم في موقع المدافع عن حق أريد به باطل مثل هذا التنظيم النقابي أنهم يدفعون بالمتعاقسين إلى الهاوية حيث لا مكان للعودة و تصبح الأمور غير قابلة للتصحيح. حذاري فالقانون غير قابل التأويل أو التفسير حسب الأهواء .
إذا لم تعجبكم العقدة فابحثو عن عمل أخر واتركو شباب أخر يشتغل ويحترم تعاقده ،لأول مرة الشعب يساند الحكومة لأنكم لم تحترمو تعاقدكم وأكثرتم الكذب والتمثيل والغياب بعدما نسيتو أيام التشوميرة بعدما لم يقبل أحد تشغيلكم بسبب مستواكم الضعيف
نحن اباء و اولياء التلاميد نستنكرو وندينو تصرفات الاساتدة الدين يضربون عن العمل و يتركون ابناىنا عرضة للضياع…نحن المسؤولية لهولاء الاساتدة…..
كل من هب ودب ركب على نصر ظلم المتعاقسين ومن يحرضهم في الخفاء، التعاقد في جميع القطاعات هو استراتيجية الدولة وكل من سعى إلى زرع الفوضى سينال جزاءه وهذا أمر بمقتضى المنطق وليس من باب التنسيقيات والجمعيات المبتزة لافكار السذج
كنت اعتقد وانتظر ان النقابات ستبادر الى تقديم دروس وحصص كدعم وتقوية لابناء الفقراء لتدارك ما يمكن من الدروس المهدورة والقيام بواجبها الوطني تجاه ابناء الشعب المغلوب على امرهم واذا بهذه المركزيات تدعو بدورها للاضراب متناسية ان بين الاضراب اضراب وكان هؤلاء التلاميذ الابرياء اعداء النضال النقابي اللهم ان هءا منكر ما بعده منكر اللهم بارك في هذه النقابات المواطنة
إذا كانت الوزارة قد اتفقت مع المعلمين والأساتذة والمديرين فلماذا لا تنفذ اتفاقها ببساطة وتنهي علينا صداع الرأس هذا؟
ربما الوزير أمزازي يصرف أجندة سياسية ضيقة والضائع هو ابني وابنتي .. الله الله في وطننا
ارحمونا يا ذباب الوزير
كان المربي أو الفقيه او المعلم ايام العز ! رمز من رموز العفة الزهد …شمعة تحترق لتضىء الطريق لآخرين. .. اعﻻم ، أهرامات من العلم مع ذالك ﻻ يهمهم وسخ الدنيا والشهرة. .. اما زمن الرويبضة والتفيه ، ﻻ مستوى ﻻ اخﻻق .. مع ذلك يشتكي يصرخ ﻻجل مزيداً من اوساخ الدنيا بدون جهد وﻻ عمل.. غير مبالين ﻻ بالتعليم المنحط وﻻ التلميذ الضائع … نعم كل شيء يهون ،ﻻجلك يا مال !! نقض بالعهد والكذب والخداع … كاد المعلم ان يكون شيطانا…
لم اعد افهم شيئاً فالمتعاقدون على ماظن لم يجبر هم احد على قبول العقد الذي يربطهم بالدولة اذا فماهوالمتغير ياترى بعد ان قبلوا بالعقد وهل تراجعهم قانوني ام هو مضيعة الوقت واستهتار بشريحة عريضة من ابناء الشعب الذين لاحول لهم ولاقوة أما ابناء الاغنياء ومن ضمنها ابناء الوزراء فاما يتابعون دراستهم في المدارس الحرة او خارج الوطن فارجوا من الأساتذة ان يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى لايضيع ابناء الشعب
ما هذا الاستبلاد ، التعاقد تم إيقاف العمل به منذ سنتين وانتم ما زلتم تسمون انفسكم بالاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، التعاقد انتهى سنة 2019 , واصبح الاستاذة يحملون اسم اطر الاكاديميات ، ولم يتم توقيع اي تعاقد من طرف رجال التعليم منذ سنة 2019 , فلماذا تحاولون استبلاد الناس ، فالمغاربة ليسوا بلداء كمن يحاول دائما تسمية نفسه بهذا الاسم الذي لم يبقى له وجود منذ سنين