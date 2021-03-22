عبد الخالف زيداوي واليا جديدا للأمن الوطني بوجدة

بقاعة ولاية جهة الشرق، جرى مساء الاثنين تنصيب عبد الخالق زيداوي واليا جديدا للأمن الوطني على رأس ولاية أمن وجدة خلفا لمصطفى العدلي.

وبهذه المناسبة، هنأ معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة–أنجاد، في حفل التنصيب الذي حضره رؤساء المصالح الأمنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية وعدد من المسؤولين، والي الأمن الجديد على هذا التعيين.

وفي كلمة بالمناسبة ألقاها محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، قال إن “المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى بلوة استراتيجية عمل جديدة تهدف إلى خلق شرطة مواطنة قريبة من المواطن معبأة لخدمته ومنفتحة على محيطها، متواصلة مع مختلف الفاعلين وملتزمة باحترام قيم ومبادئ وحقوق الإنسان، وتروم بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية حديثة”.

وأعرب المتحدث عن الفخر “بالتقدم المحرز داخل مؤسسة الأمن الوطني”، والأمل في “تعزيز هذا التراكم في أفق أمني قوامه التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية”.

وتابع الدخيسي بأن “المدير العام للأمن الوطني، واسترشادا بالتعليمات الملكية السامية، ما فتئ يحث على مواصلة ومضاعفة المجهودات لتعزيز دعائم شرطة مواطنة، تدعم خيارات المملكة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتمارس مهامها بصدق وأمانة”.

ودعا مدير الشرطة القضائية إلى “انخراط جميع المؤسسات الدستورية وكافة الفعاليات المعنية بالشأن الأمني إلى جانب جهود المديرية العامة للأمن الوطني، لإعطاء دينامية قوية للسياسات العمومية الأمنية الجديدة في أفق تفعيل مقاربة تشاركية وإدماجية في التعاطي مع القضايا الأمنية، وهي المهمة التي يجب أن يتولاها والي الأمن الجديد”.