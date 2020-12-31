وحدة طبية متنقلة تحط الرحال بمرتفعات أزيلال

حلت وحدة طبية تابعة لمندوبية وزارة الصحة بأزيلال، الأربعاء، بجماعة آيت بولي الواقعة على ارتفاع يتجاوز 1800 متر، من أجل توفير خدمات صحية لفائدة أزيد من 400 شخص في وضعية هشة.

واستفاد من هذه الوحدة الطبية، التي قدمت خدماتها بالمركز الصحي لآيت بولي، أزيد من 410 أشخاص، أغلبهم من القرى النائية ويتعذر عليهم، بحكم طبيعة المنطقة، الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوضح عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن أكثر من 150 حالة استفادت من الفحص بالصدى والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، و116 حالة من فحوصات طبية عامة، و87 حالة من فحوصات طبية خاصة بالنساء الحوامل والطفل، و52 حالة من الكشف عن فيروس كورونا، فضلا عن الأدوية التي جرى توزيعها بالمجان.

وأضاف آيت حدو، في تصريح لهسبريس، أن هذه المبادرة، التي تنظمها مندوبية وزارة الصحة بأزيلال، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، وبدعم من السلطات الإقليمية والمحلية، تأتي في إطار أجرأة البرنامج الإقليمي الخاص بمواجهة موجة البرد القارس واستمرارية الخدمات الصحية، وفي سياق تعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير العرض الصحي المتنقل، خصوصا بالعالم القروي.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن العملية أجريت وفقا لتدابير الطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة كورونا، وهي استمرار لعدد من الوحدات الطبية المتنقلة بالإقليم.