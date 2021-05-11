تهافت المستهلكين يرفع أسعار "ملابس العيد"

تهافت المستهلكين يرفع أسعار "ملابس العيد"
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:07

ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة الخاصة بالأطفال خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان بمستويات لافتة في أسواق مدينة الدار البيضاء ومراكزها التجارية الشعبية.
وسجل إقبال كثيف من طرف المواطنين على المحال التجارية و”الفراشة”، الذين تضاعفت أعدادهم بعد أن عمد عدد من التجار العشوائيين بمنطقة درب السلطان، والأزقة المحيطة بقيسارية الحفاري والقريعة، بالدار البيضاء، إلى عرض ملابس الأطفال للبيع على قارعات الطرق.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار ملابس الأطفال على بعد أيام قليلة من عيد الفطر يساهم فيه التهافت الكبير للأسر على المحال التجارية والباعة الجائلين، من أجل اقتناء تلك الملابس مهما كان الثمن.

وأوضح الخراطي في تصريح لهسبريس: “معظم الأسر تفضل تأجيل اقتناء الملابس الخاصة بالأطفال إلى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهو ما يخلق طلبا كبيرا ومكثفا على هذا النوع من البضائع، ما يدفع التجار إلى رفع الأثمان”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك في التصريح ذاته: “هناك غياب كبير لمراقبة تعليق لائحة الأسعار بالنسبة للتجار المتمركزين في قنوات التسويق التقليدية، وهو ما يتطلب من المسؤولين تكثيف رقابتهم لمواجهة مثل هذه الممارسات، التي تخل بالقوانين المنظمة للتجارة”.

يشار إلى أن أسعار الملابس والأحذية أجنبية الصنع شهدت ارتفاعا ملموسا منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بعد تراجع واردات هذه البضائع بنسبة قاربت 14 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

أسعار الدار البيضاء الملابس الجاهزة عيد الفطر

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‫تعليقات الزوار

5
  • التهافت سبب مصائب الشعب
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:22

    تهافت المواطنين على الاستهلاك بطريقة همجية هي التي سمحت للسماسرة والمخلوضين والغشاشون بجني أرباح خيالية على حساب هذا التهافت

    2
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  • رأي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:25

    غياب مراقبة الأسعار و إلزام المحلات باعطاء الفواتير يجعل المحلات تزيد في الثمن

    0
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  • رشيد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:28

    فين هو هاد التهافت؟كولشي واصلة فيه حتى لعضم راه التجارة ماتت في المغرب مصاب بنادم يصور غير طرف ديال الخبز

    -1
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  • مواطن
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:30

    اين الفقر إدن والأزمة المالية والهشاشة ؟؟؟؟؟

    2
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  • Démocrate
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:32

    حين تستمع إلى المواطنين.. تجد أن الكل يشتكي وحين ترى الاكتظاظ على المحلات التجارية.. تتسائل.. هل هنالك فعلا أزمة .. قمة الغرابة !!

    4
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